مقادير لسان العصفور بالجبن.. بأسهل الوصفات



لسان العصفور بالجبن لسان العصفور بالجبن

لسان العصفور بالجبن، من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، فيمكنك إعداد و تحضير لسان العصفور بالجبن في المنزل و تقديمه لأفراد أسرتك.







تتنوع وتختلف طريقة عمل لسان العصفور بالجبن من شيف لأخر ولكنها رغم ذلك تعتبر من الوصفات السهلة و الشهية التي يمكنك تطبيقها بأقل المكونات.

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وفي هذا السياق قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالجبن، فيما يلي ..مقادير طاجن لسان عصفور بالجبنلسان عصفور مسلوقلحمة مفرومة معصجةقرفة ناعمةصلصة طماطمطماطم مفرومةجبنة موتزاريلاجبنة بارميزان مبشورةثوم مفرومملحفلفل أسودكزبرة جافةجوزة الطيبطريقة تحضير طاجن لسان عصفور بالجبن-يوضع الثوم مع قليل من الزيت وملح وفلفل وكزبرة جافة على النار ويقلب جيدا-يضاف الصلصة مع الاستمرار في التقليب ثم تضاف الطماطم واللحم وتترك حتى تتسبك جيدا-يوضع اللسان عصفور المسلوق والقرفة مع صلصة ورشة ملح وجوزة الطيب في حلة أخرى على النار ويقلب جيدا ثم يرفع-توضع طبقة من لسان العصفور في طاجن ثم تضاف جبنة ثم اللحم وتكرر الطبقات-توضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم يدخل فرن حتى تسيح الجبنة ويقدمأسهل وصفة لعمل لسان العصفور بالجبنأسهل وصفة لعمل لسان العصفور بالجبن من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فهي تعد من الوصفات الغير تقليدية و اللذيذة التي تنال إعجاب العديد.قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد أسهل وصفة لعمل لسان العصفور بالجبن في المنزل بأقل المكونات وأسهل الخطوات.مقادير لسان عصفور بالجبننصف لسان عصفور2 عصير طماطمربع لحم مفروم2 مرقةبصلةجبن رومى مبشورملحفلفلقرفةزنجبيلطريقة تحضير لسان عصفور بالجبن-يحمر لسان العصفور و يضاف اليه العصاج (اللحم و السمن و البصل و التوابل).-تضاف الطماطم و الشوربة و توضع فى طاجن و يوضع على الوجه الجبنة المبشورة و تدخل الفرن.