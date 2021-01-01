

يورجن كلوب يحذر محمد صلاح من الانتقال لهذا النادي يورجن كلوب يحذر محمد صلاح من الانتقال لهذا النادي



حذر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، “حال رحيله عن الريدز”.







وذكرت صحيفة “إيل ناسيونال” الإسبانية، أن يورجن كلوب حذر صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد “ حال فشل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول”، لأنه قد يعاني في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا كيليان مبابي، المرشح للانضمام إلى الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن يورجن كلوب، نصح محمد صلاح بالانضمام إلى برشلونة، لأنه سيكون نجم البلوجرانا الأول، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.ليفربول يحدد بديل صلاح حال فشل تجديد عقد الفرعون:أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ليفربول وضعت خطة بديلة في حال فشل المفاوضات مع الفرعون المصري محمد صلاح.وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، البرازيلي أنتوني، جوهرة أياكس أمسترادم، يعد البديل الأمثل ليحل محل محمد صلاح في ليفربول.اللاعب البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 21 عامًا انضم إلى أياكس في عام 2020 من ساو باولو، لكنه لم يكن بحاجة إلى وقت للانطلاق في أمستردام، حيث تضاعفت قيمته 3 مرات بالفعل.وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موعد تجديد نجمنا المصري محمد صلاح عقده الجديد مع ناديه ليفربول ، بعد الاتفاق على عقد طويل الأمد حتى عام 2026 القادم.وكتبت مجلة "The Firm" المهتمة بتغطية أخبار نادي ليفربول عبر حسابها على موقع "تويتر": "تم التوصل إلى اتفاق كامل الآن بشأن عقد محمد صلاح الجديد في نادي ليفربول". وأضافت: "الاستعدادات جارية الآن لحين الإعلان الرسمي، يمكن أن يتم قريباً، ومن الممكن غدًا".موعد إنتهاء عقد محمد صلاحوينتهى عقد محمد صلاح 29 عاما، مع ليفربول في صيف 2023، وسط شائعات حول مستقبله في الموسم المقبل، بعدما ألمحت التقارير الصحيفة بالانتقال الفرعون إلى ريال مدريد أو برشلونة، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.