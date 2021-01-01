16 فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس



الليمون المجفف الليمون المجفف



قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الليمون المجفف للتخسيس.







وتتمثل فوائد الليمون المجفف للتخسيس في الاتي:

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1- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فورياً .2- علاج الحمى " إرتفاع الحرارة الشديد" .3- علاج المغص .4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدممغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .7- يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.8- مقوي للمعدة والأمعاء .9- مقوي لعضلة القلب .10- مسكن للالآم والصداع .11- يعالج الدوران " الدوخة " .12- يداوي خفقان القلب .13- يساهم في إدرار البول .14- ينقي الدم .15- يزيل سموم الكبد16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثيه.