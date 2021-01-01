16 فائدة لتناول الليمون المجفف للتخسيس

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صورة الخبر: الليمون المجفف
الليمون المجفف


قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الليمون المجفف للتخسيس.



وتتمثل فوائد الليمون المجفف للتخسيس في الاتي:



1- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فورياً .

2- علاج الحمى " إرتفاع الحرارة الشديد" .

3- علاج المغص .
4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .

5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدممغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .

6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .

7- يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.

8- مقوي للمعدة والأمعاء .

9- مقوي لعضلة القلب .

10- مسكن للالآم والصداع .

11- يعالج الدوران " الدوخة " .

12- يداوي خفقان القلب .

13- يساهم في إدرار البول .

14- ينقي الدم .

15- يزيل سموم الكبد

16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثيه.

المصدر: elbalad

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