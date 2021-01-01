للفتيات.. نصائح يجب اتباعها قبل استخدام المكياج



استخدام المكياج استخدام المكياج



تفضل الكثير من السيدات استخدام المكياج بشكل يومي، ولما للمكياج من أضرار عديدة للبشرة، يجب عمل بعض الروتين والخطوات للحفاظ على البشرة في حالة الاستخدام المتكرر للمكياج.







تقول خبيرة التجميل نغم زلابية اغسلي وجهك بالماء الفاتر، استخدمي منظفًا ناعمًا ومعتدلًا؛ لمساعدتك على تفتيح لون بشرتك، هذا سيساعد على جعل بشرتك أكثر سلاسة، وهنا لا بدّ من التركيز على اختيار المطهّر المناسب كخطوة أولى نحو إعداد وجهك للمكياج، إذا كانت بشرتكِ حساسة، فتأكدي من الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنّها قد تسبب الاحمرار والتهيج، وابحثي عن منظّف لطيف بما يكفي.

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وأضافت خبيرة التجميل، التقشير ضروري للتخلّص من خلايا الجلد الميتة، والتقشير أيضاً يعني الكشف عن بشرة ناعمة جديدة تحتها، ابحثي عن مقشّر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة دائرية الشكل، قد تكون المكوّنات الخشنة ضارة؛ لأنّها يمكن أن تخدش بشرتك وتجعلها جافة جدًا، اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر؛ حتى لا يظهر مكياجك سميكاً عند وضعه، وطبعاً لا تنسي تقشير رقبتك.وأضافت بمجرد تقشير بشرتك جيدًا، استخدمي التونر/ السيروم، وانتظري لبضع ثوانٍ حتى يجف، التونر مفيد لصاحبات البشرة الدهنية، بينما يعمل السيروم بشكل رائع لمن يتمتعن ببشرة جافة؛ لأنه يرطب الوجه.وتعتبر هذه الخطوة غير قابلة للإهمال- سواءً كانت بشرتك دهنية أو جافة قبل تطبيق المكياج، لا بدّ من وضع مرطّب خفيف، تأكدي من استخدام مرطب يناسب لون بشرتك، ويوفر ترطيبًا طوال اليوم، طريقة واحدة لتطبيقه هي ضغط المرطب على بشرتك بدلاً من فركه، وهذا سيسمح له بالتسرّب بشكل صحيح إلى جلدك، وتنشيط خلايا بشرتك.كما يعمل البرايمر كحاجز واقٍ يحفظ المرطب وزيت البشرة من الاختلاط بالمكياج، البرايمر يضع الأساس لتطبيق مكياج بطريقة لا تشوبها شائبة، وهو يعمل أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك؛ حتى لا يتجمّع المكياج.