تجنب أسباب التهاب الحلق عند الأطفال



التهاب الحلق عند الأطفال التهاب الحلق عند الأطفال



يمكن أن تسبب عدوى الحلق بالبكتيريا العقدية التهاب البلعوم الحاد أو التهاب الحلق العقدي، هذا عادة ما يسبب التهاب الحلق وحكة عند الأطفال.. على الرغم من أن التهاب الحلق العقدي قد يحدث في أي عمر ، إلا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى ومضاعفاتها،اطلب رعاية طبية فورية إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق.





كشف موقع هيلثي عن أسباب التهاب الحلق عند الأطفال





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أسباب التهاب الحلق عند الأطفالينتج التهاب الحلق عن بكتيريا المجموعة A (GAS) ، والمعروفة أيضًا باسم Streptococcus pyogenes . إنه مرض شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص مصاب إلى آخرين من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم طرده أثناء السعال أو العطس.قد يحدث الانتشار المباشر عن طريق مشاركة المشروبات أو الطعام أو الأشياء الشخصية أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة ، مثل مقابض الأبواب. يمكن أن يكون لمس الأنف أو الفم أو العينين بأيدٍ غير مغسولة بعد التعامل مع الأسطح الملوثة سببًا مهمًا للعدوى لدى الأطفال، قد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى خمسة أيام من فترة الحضانة بعد وصول بكتيريا البكتيريا إلى الجسم.الأطفال المصابون بعدوى نشطة ، بدلاً من حاملي العدوى بدون أعراض ، ينشرون البكتيريا للآخرين. عادة ، لا تكون عدوى البكتيريا معدية بعد 24 ساعة من بدء المضادات الحيوية أو بمجرد أن تنحسر الحمى.عوامل مخاطر التهاب الحلق عند الأطفالالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وخمسة عشر عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق. نادراً ما يصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات بالتهاب الحلق.على الرغم من أنه قد يحدث في أي موسم ، فإن الشتاء وأوائل الربيع لديهم نسبة عالية من الإصابة بعدوى التهاب الحلق. تميل البكتيريا إلى الانتشار بين مجموعات الأشخاص على اتصال وثيق ، مثل الأطفال في المدرسة أو الرعاية النهارية .علامات وأعراض التهاب الحلق عند الأطفالتظهر الأعراض والعلامات التالية عند الأطفال المصابين بالتهاب الحلق .ظهور مفاجئ لألم الحلقألم أثناء البلعتورم اللوزتيناحمرار اللوزتين مع بقع بيضاء أو صديدبقع حمراء صغيرة في سقف الحلقرقة وانتفاخ في الغدد الليمفاوية في الرقبةالصداع وآلام الجسمالطفح الجلديحمىالغثيان و القيءضعف الشهيةتظهر هذه الأعراض والعلامات أيضًا في أسباب أخرى لالتهاب الحلق ، مثل العدوى الفيروسية. قد تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد سبب التهاب الحلق والبدء في العلاج بالمضادات الحيوية لالتهاب الحلق.متى ترى الطبيبإذا ظهرت على طفلك علامات وأعراض التهاب الحلق ، فاطلب رعاية طبية فورية. يمكن أن يساعد التشخيص في الوقت المناسب في التمييز بين التهاب الحلق والأسباب الأخرى لالتهاب الحلق عند الأطفال. يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب أي مضاعفات محتملة لعدوى البكتيريا.