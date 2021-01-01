4 فوائد لتناول مرضى السكرى للجريب فروت



جريب فروت جريب فروت



فوائد عديدة للجريب فروت لمرضى السكري فهو يحتوى على مواد كيميائية الفلافونويد ،مثل الستيرول و الكاروتينات.



تشمل العناصر الغذائية الأخرى في الجريب فروت الزنك والمنجنيز والنحاس وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 وفيتامين أ وبيتا كاروتين وفيتامين هـ.



إليك فوائد الجريب فروت لمرضي السكري وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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1. مضادة للالتهاباتيعتبر الالتهاب أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري و قد تساعد مركبات الفلافونويد في الجريب فروت فى منع إفراز الالتهابات في الجسم وبالتالي منع الأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري.2. منع الأمراض الجلدية المتعلقة بمرض السكرييمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم إلى مضاعفات خطيرة مثل الجلد الجاف وحكة الجلد والطفح الجلدي والقدم السكرية.تعد فاكهة الجريب فروت أيضا مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة الحيوية التي قد تساعد في الحماية من أضرار الجلد المختلفة ، إلى جانب تعزيز إنتاج الكولاجين وتقوية الجلد.3. تفيد المرأة المصابة بسكري الحمليمكن أن يؤثر سكري الحمل على نمو الجنين وقد يتسبب في إصابة الأمهات بالاعتلال العصبي أو اعتلال الكلية أو مضاعفات مرض السكري الأخرى في مراحل لاحقة.يمكن تضمين بذور الجريب فروت في الخضار أو تجفيفها وتحويلها إلى مسحوق واستخدامها في الحساء لخفض مستويات الجلوكوز.4-محاربة السمنةيساعد غنى الجريب فروت بمركبات البكتين والألياف في محاربة السمنة لغناه بكم كبير من الألياف التى تساعد على محاربة الجوع ومنحك الشعور بالشبع لفترة أطول