كوب من عصير الليمون يمنحك 9 فوائد غير متوقعة.. تعرف عليها



عصير الليمون عصير الليمون



فوائد صحية لتناول الليمون لصحتك فهو يساعد على تقوية المناعة ويحمي الجسم من هجوم الأنفلونزا الشائعة والسعال والبرد وأمراض أخرى.



1-يقوى المناعة

أظهرت الدراسات أن تناول كوب من عصير الليمون يساعد في منع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية



2. ينشط الشهية

كوب من عصير الليمون يساعد على يساعد على تعزيز الشهية. غالبًا ما يتم وصف هذه الفاكهة الحمضية في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل

قد يعجبك أيضا...

. 3. يمنع الغثيانكوب من عصير الليمون يساعد على الهضم و تخفيف الغثيان. أيضًا يمكن أن يساعد تناوله في تحسين إفراز العصارة الصفراوية والأحماض الهضمية التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء الأمعاء وتحسين الهضم4. يعالج القرحة الهضميةأظهرت الدراسات أن عصير الليمون يمكن أن يساعد في التئام القرحة الهضمية.5. يمنع تلف الخلاياعصير الليمونغني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في إبطاء ومنع تلف الخلايا الناجم عن خلايا الجذور الحرة. تحتوي ثمار الحمضيات على مركبات نشطة غنية بمضادات الأكسدة مثل الكايمبفيرول والفلافونويد والكيرسيتين والليمونويد وفيتامين سي.6. طرد الحصواتيساعد تناول كوب من عصير الليمون في طرد حصوات الكلى بسبب التركيز العالي للكالسيوم في البول والمعادن الأخرى.أشارت الدراسات إلى أن تناول الحمضيات بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.7. يحسن صحة القلبتناول عصير الليمون يساعد في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع تكون الترسبات في الشرايين8. يعالج عدوى المسالك البوليةعصير الليمون غنى البوتاسيوم والذى يمكن أن يساعد فى منع ظهور التهابات المسالك البولية9. يحسن امتصاص الحديدالحديد معدن مهم يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقص هذا المعدن يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم يمكن أن بساعد تناول كوب من عصير الليمون بعد تناول الطعام في تحسين امتصاص الحديد في مجرى الدم ومنع ظهور فقر الدم .