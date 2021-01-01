عصير الليمون
فوائد صحية لتناول الليمون لصحتك فهو يساعد على تقوية المناعة ويحمي الجسم من هجوم الأنفلونزا الشائعة والسعال والبرد وأمراض أخرى.
1-يقوى المناعة
أظهرت الدراسات أن تناول كوب من عصير الليمون يساعد في منع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية
2. ينشط الشهية
كوب من عصير الليمون يساعد على يساعد على تعزيز الشهية. غالبًا ما يتم وصف هذه الفاكهة الحمضية في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل
. 3. يمنع الغثيان
كوب من عصير الليمون يساعد على الهضم و تخفيف الغثيان. أيضًا يمكن أن يساعد تناوله في تحسين إفراز العصارة الصفراوية والأحماض الهضمية التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء الأمعاء وتحسين الهضم
4. يعالج القرحة الهضمية
أظهرت الدراسات أن عصير الليمون يمكن أن يساعد في التئام القرحة الهضمية.
5. يمنع تلف الخلايا
عصير الليمونغني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في إبطاء ومنع تلف الخلايا الناجم عن خلايا الجذور الحرة. تحتوي ثمار الحمضيات على مركبات نشطة غنية بمضادات الأكسدة مثل الكايمبفيرول والفلافونويد والكيرسيتين والليمونويد وفيتامين سي.
6. طرد الحصوات
يساعد تناول كوب من عصير الليمون في طرد حصوات الكلى بسبب التركيز العالي للكالسيوم في البول والمعادن الأخرى.
أشارت الدراسات إلى أن تناول الحمضيات بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.
7. يحسن صحة القلب
تناول عصير الليمون يساعد في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع تكون الترسبات في الشرايين
8. يعالج عدوى المسالك البولية
عصير الليمون غنى البوتاسيوم والذى يمكن أن يساعد فى منع ظهور التهابات المسالك البولية
9. يحسن امتصاص الحديد
الحديد معدن مهم يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقص هذا المعدن يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم يمكن أن بساعد تناول كوب من عصير الليمون بعد تناول الطعام في تحسين امتصاص الحديد في مجرى الدم ومنع ظهور فقر الدم .
التعليقات على كوب من عصير الليمون يمنحك 9 فوائد غير متوقعة.. تعرف عليها
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