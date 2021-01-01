ماهي الخيوط الفرنسية لعلاج التجاعيد؟



علاج التجاعيد علاج التجاعيد



أكدت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط الفرنسية، أن التجاعيد هي الكابوس المزعج الذي يطارد كل شخص قد تخطى الثلاثين من عمره، وأحيانا قبل ذلك وتجد معظم النساء والفتيات يحاولن جاهدات بكل الطرق تأخير ظهور هذه التجاعيد لأطول فترة ممكنة، فهناك من تلجأن للأقنعة المنزلية وهناك من تلجأن للكريمات الغنية بالكولاجين، وغيرها من الطرق المعروفة.



وقالت الدكتورة داليا شهاب، عملية شد الوجه بالخيوط الفرنسية هي إحدى تقنيات شد الوجه بدون جراحة وتتم تحت تأثير مخدر موضعي وتستغرق حوالي ساعة لإجرائها، ويتم فيها استخدام خيوط لشد أجزاء الوجه كالخدين والحاجبين ومنطقة أسفل الفم والرقبة والغرض الأساسي لاستخدام خيوط شد الوجه هي تحسين شكل الوجه والقضاء على التجاعيد وإضفاء مظهر شبابي على البشرة.



وأضافت الدكتورة داليا شهاب أستاذ الجلدية والمدرب الدولى لحقن الفيلر والخيوط الفرنسية، تستخدم عدة أنواع من الخيوط لإجراء هذه العملية منها الدائمة النتائج والتي تستمر أكثر من خمس سنوات، ومنها المؤقتة والتي تستمر نتائجها من عام إلى عامين وهناك عدة أنواع من الخيوط المستخدمة لشد الوجه والتي تختلف في الشكل والنوع، كما أن منها الذي يذوب داخل الأنسجة ومنها الذي لا يذوب.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الدكتورة داليا شهاب، تعالج الخيوط الفرنسية التجاعيد في بدايتها لذلك ينصح بإجرائها في سن الثلاثين من العمر وقبل بلوغ الخمسين حتى تكون التجاعيد أبسط وأقل فتأتي العملية بنتائج ملحوظة وتستخدم خيوط الوجه للتجاعيد البسيطة والمتوسطة، ويفضل أن يتم استخدامها مع بداية ظهور التجاعيد حتى تأتي بنتائج ممتازة ولا تصلح عملية الشد للوجه بالخيوط الفرنسية لمن يعانون من أمراض جلدية مثل الأكزيما والذئبة الحمراء وسرطان الجلد.وأشارت الدكتورة داليا شهاب، أن الخيوط الذهبية تعد من أفضل أنواع الخيوط نظرا لقدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو البروتين المسؤول عن إعطاء البشرة النضارة والحيوية وتقليل مظهر التجاعيد.