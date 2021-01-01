أحذرى تناول هذه الفاكهة.. تصيبك بحصوات الكبد



حصوات الكبد حصوات الكبد



على الرغم من فوائد البابايا وغناها بالفيتامينات مثل A و C و B و E ؛ والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. والمركبات الفينولية مثل بيتا كاروتين إلا أن هناك العديد من الأفراد ممنوعون من تناولها إليك من هم الممنوعون من تناولها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



1. الحوامل



تسبب البابايا تقلصات الرحم و الإجهاض لذا يجب على النساء الحوامل التوقف عن تناولها

قد يعجبك أيضا...

2. ضعف الكبدأوراق البابايا تسبب مشاكل فى الكبد وتسبب النزيف والالتهاب. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الكبد تجنبها أو تقليل من تناولها3. الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلبيمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات عدم انتظام ضربات القلب مثل عدم انتظام دقات القلب أن يعانون من تدهور حالتهم بسبب استهلاك البابايا.على الرغم من أن كمية صغيرة من المركب غير مؤذية تمامًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب ، إلا أن الإفراط فيها يمكن أن يكون ضارًا.4. المصابون بحصوات الكلىتحتوي البابايا على كمية وفيرة من فيتامين سي ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من البابايا على 60.9 مجم من فيتامين سي ، على الرغم من أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الرائعة ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، إلا أن تناول الكثير من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى ذلك. تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى أكسالات الكالسيوم أو تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الحالة.