أمريكا تعلن مكافأة 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن هوية زعيم مجموعة هاكرز “دارك سايد”

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صورة الخبر: مجموعة هاكرز “دارك سايد”
مجموعة هاكرز “دارك سايد”


أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية في امريكا عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول مكان وهوية زعيم مجموعة هاكرز “دارك سايد”.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قالت الوزارة في بيان: "نعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد شخصية أو موقع أي فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية دارك سايد".

وتتهم السلطات الأمنية في أمريكا، مجموعة “دارك سايد” في تنفيذ الهجوم الأخير في مايو الماضي، على شركة خطوط الأنابيب الأمريكية "كولونيال".

المصدر: وكالة الأنباء الروسية نوفوستي

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