إجابات واضحة.. بيان هام من البيت الأبيض بشأن منشأ فيروس كورونا

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فيروس كورونا


قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الوصول إلي منشأ فيروس كورونا لا يزال محط تركيز إدارة الرئيس جو بايدن، وأنها ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات واضحة للأسئلة الحائرة في هذا الصدد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى منشأ فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة تتعلق بـ لقاحات فيروس كورونا، أكد فيها أن اللقاحات المضادة للفيروس آمنة على الأطفال، محذرا من التقاعس وضرورة تلقي اللقاح.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: "اجعلوا أطفالكم يحصلون على لقاحات كورونا... إنها آمنة وفعالة وهي أفضل طريقة لنتخلص من الوباء ونتركه خلفنا".

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وقال الرئيس الأمريكي إن الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما تفتح الباب أمام تطعيم نحو 28 مليون أمريكي، مشيرا إلى أن إدارته جاهزة لإتمام هذه المهمة.

وأضاف: "خلال أسبوع سيكون هناك كميات كافية من لقاحات كورونا في أماكن تطعيم تكفي كل من يحتاج للحصول عليه".

المصدر: elbalad

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