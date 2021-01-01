قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الوصول إلي منشأ فيروس كورونا لا يزال محط تركيز إدارة الرئيس جو بايدن، وأنها ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات واضحة للأسئلة الحائرة في هذا الصدد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، “من الأهمية البالغة بالنسبة لنا الوصول إلى منشأ فيروس كورونا”.
وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة تتعلق بـ لقاحات فيروس كورونا، أكد فيها أن اللقاحات المضادة للفيروس آمنة على الأطفال، محذرا من التقاعس وضرورة تلقي اللقاح.
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التعليقات على إجابات واضحة.. بيان هام من البيت الأبيض بشأن منشأ فيروس كورونا
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