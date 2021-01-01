سقوط جديد لـ أبي أحمد..تيجراي تسيطر على مدينة رئيسية قرب عاصمة إثيوبيا

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سقوط جديد لـ أبي أحمد


سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو، اليوم الخميس، على مدينة كاميسي الإثيوبية، والتي تقع على بعد 223 كيلومترا فقط من العاصمة أديس أبابا.

وقالت الناطقة باسم جبهة تحرير شعب تيجراي للشؤون الخارجية، كنديا جبريوت، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن القوة المشتركة بين الجبهتين، سيطرت على مدينة كاميسي في منطقة أوروميا الخاصة والتابعة لمنطقة أمهرة، وأن القوات تواصل التقدم تجاه أديس أبابا.

وبالأمس، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

يأتي ذلك بعد أن تحالف مقاتلي جيش تحرير أورومو مع جبهة تحرير شعب تيجراي.

المصدر: وكالة فرانس برس

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