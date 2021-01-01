سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو، اليوم الخميس، على مدينة كاميسي الإثيوبية، والتي تقع على بعد 223 كيلومترا فقط من العاصمة أديس أبابا.
وقالت الناطقة باسم جبهة تحرير شعب تيجراي للشؤون الخارجية، كنديا جبريوت، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن القوة المشتركة بين الجبهتين، سيطرت على مدينة كاميسي في منطقة أوروميا الخاصة والتابعة لمنطقة أمهرة، وأن القوات تواصل التقدم تجاه أديس أبابا.
وبالأمس، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.
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التعليقات على سقوط جديد لـ أبي أحمد..تيجراي تسيطر على مدينة رئيسية قرب عاصمة إثيوبيا
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