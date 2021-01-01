جامعة بني سويف تفتح باب التقديم علي 8 منح مع "هيروشيما اليابانية"

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فتح باب التقديم لعدد من الحقائب التدريبية المتقدمة في عدة مجالات وذلك بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الياباني والجامعات الأفريقية.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة حصلت علي 8 منح ضمن المرحلة الثالثة من التعاون على أن تكون الدراسة عبر الإنترنت وتستهدف الطلاب من كليات القطاع الطبي والتربوي والأمن الغذائي بشرط أن يتميز الطالب باستخدام الحاسب الآلي ومهارات اللغة الإنجليزية والتفوق العلمي.

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وأشار الدكتور ممتاز حجاب - منسق التعاون مع الجانب الياباني إلي إمكانية التحاق طلاب البكالوريوس في المستويات الثانية والثالثة والرابعة للقطاع الطبي فقط، وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا فقط المعيدين والمسجلين للحصول على درجة الماجستير، وتشمل هذه الحقائب التدريبية عدة مجالات منها السلام في العلوم، والتنمية المستدامة، ومجابهة الكوارث وعلاقتها بصحة المجتمع، والتعاون الدولي.

المصدر: elbalad

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