وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد



المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد



أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .



وحددت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التخصصات المطلوبة في : English / science / Math



وأوضحت أن شروط التقدم تتمثل في :

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم

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وتتمثل اجراءات التقديم في : أن يتم التقدم عن طريق ارسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية احداهما باللغة العربية والاخرى بالانجليزية ومرفق بها صورة حديثة وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية وذلك على الايميل التالي : eiszayed2020@gmail.comوقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هذه المدارس تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.وأضاف حجازي، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الادارة المدرسية في المدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.