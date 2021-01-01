بالفيديو.. حجازي يقود الاتحاد لاكتساح الفتح وتصدر الدوري السعودي



المدافع المصري أحمد حجازي المدافع المصري أحمد حجازي

اعتلى اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه الفتح اليوم الخميس في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.



وارتفع رصيد الاتحاد، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادلين وخسارتين، إلى 23 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ضمك، الذي تراجع للمركز الثاني.



في المقابل، توقف رصيد الفتح، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز العاشر، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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وشارك المدافع المصري أحمد حجازي في دقائق المباراة كاملة، ليساهم في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة.وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مواطنه إيجور كورونادو الهدف الثاني في الدقيقة 37.وتضاعفت معاناة الفتح خلال المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه المغربي مروان سعدان في الدقيقة 49 لحصوله على الإنذار الثاني.واستغل الاتحاد النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما عاد رومارينيو لهز الشباك من جديد، بإحرازه الهدف الثالث للفريق الملقب بـ(العميد) وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.وتساوت الكفة بين الفريقين، بعدما لعب الاتحاد بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه زياد الصحفي في الدقيقة 77، لكن دون أن يتمكن الفتح من تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.