تشافي يتوصل لاتفاق مع السد على الرحيل



تشافي تشافي

أكدت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري توصل لاتفاق مع إدارة النادي على الرحيل، تمهيدا لتولي مهمة تدريب برشلونة الإسباني.



وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت أن برشلونة يحاول التعاقد مع تشافي، قائد الفريق الأسبق، لتدريب البارسا في الفترة المقبلة، كما أرسل النادي الكتالوني وفدا إلى الدوحة للتفاوض مع السد على السماح للمدرب الشاب بالرحيل.



وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشافي عقد اجتماعا مع إدارة نادي السد، وتوصل معها لاتفاق بالرحيل عن الفريق من أجل تدريب برشلونة.

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ومن المقرر أن يعقد تشافي اجتماعا جديدا مع إدارة السد برئاسة الشيخ محمد بن خليفة، الجمعة، من أجل الاتفاق على صيغة نهائية ترضي الطرفين.وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي (41 عاما) سيصل إلى مدينة برشلونة صباح السبت، لإنهاء الاتفاق على البنود الشخصية وتوقيع العقود قبل توليه المهمة رسميا.يذكر أن تشافي نشأ في أكاديمية برشلونة ولعب مع الفريق الأول منذ عام 1998 وحتى رحيله إلى السد في عام 2015.وقضى تشافي 4 سنوات مع السد حتى اعتزاله في 2019، ثم تولى تدريب الفريق القطري بعدها مباشرة.