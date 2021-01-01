تشافي يتوصل لاتفاق مع السد على الرحيل

أكدت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري توصل لاتفاق مع إدارة النادي على الرحيل، تمهيدا لتولي مهمة تدريب برشلونة الإسباني.
وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت أن برشلونة يحاول التعاقد مع تشافي، قائد الفريق الأسبق، لتدريب البارسا في الفترة المقبلة، كما أرسل النادي الكتالوني وفدا إلى الدوحة للتفاوض مع السد على السماح للمدرب الشاب بالرحيل.
وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشافي عقد اجتماعا مع إدارة نادي السد، وتوصل معها لاتفاق بالرحيل عن الفريق من أجل تدريب برشلونة.
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