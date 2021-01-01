تقدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش باستقالته من منصبه اليوم الخميس.
وقال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com: "تقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من منصبه عقب التعادل مع المقاولون".
وواصل "أبلغت الإدارة باستقالة بسيوني وتم قبولها".
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التعليقات على طلائع الجيش: عبد الحميد بسيوني تقدم باستقالته عقب لقاء المقاولون
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