رسميا محمد عادل يدير القمة.. تعرف على طاقم حكام لقاء الزمالك والأهلي



رسميا محمد عادل يدير القمة رسميا محمد عادل يدير القمة

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إسناد لقاء القمة للحكم محمد عادل رسميا اليوم الخميس.



ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في قمة الكرة المصرية غدا الثلاثاء في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.



ويعاون محمد عادل كل من أحمد حسام ويوسف البساطي، على أن يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

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ويدير أحمد الغندور تقنية الفيديو ويعاونه كل من عبد العزيز السيد وسامي هلهل.وأدار محمد عادل مباراة للأهلي خلال الموسم الجاري وكانت ضد الإسماعيلي وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد.فيما لم يدر أي لقاء للزمالك في الموسم الجاري.وإجمالا قاد الحكم صاحب الـ43 عاما 17 مباراة للأهلي فاز في 13 وتعادل في 3 وهزُم في لقاء وحيد فقط كان ضد بيراميدز في كأس مصر.فيما قاد للزمالك 18 مباراة فاز الفارس الأبيض في 12 وتعادل في 4 وهُزم مرتين ضد مصر للمقاصة والمصري.وستكون هذه هي أول مرة يدير فيها محمد عادل لقاء القمة عبر مسيرته.