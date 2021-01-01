في الجول يكشف - تفاصيل مران الأهلي قبل القمة



تفاصيل مران الأهلي قبل القمة تفاصيل مران الأهلي قبل القمة

خاض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الخميس استعدادا للقاء القمة غدا الجمعة أمام الزمالك والذي سيقام في استاد القاهرة.



فماذا حدث خلال مران الأهلي؟ FilGoal.com يكشف.



شهدت التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة مفاضلة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين خطتي اللعب هما 3-4-3 أو 4-2-3-1 أو اللعب بكليهما وفقا لظروف اللقاء.

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ولكن يؤمن موسيماني حتى الآن أن طريقة 3-4-3 هي الأنسب لمواجهة المنافسين إذ يعتقد أن الصعوبات التي واجهها فريقه ضد البنك الأهلي لن تتكرر ضد الزمالك بسبب الفارق في أداء الفريقين.إذ أن البنك الأهلي يتراجع للدفاع بينما الزمالك سيفتح خطوطه للهجوم وبالتالي يمكن أن ينتج ذلك عن وجود مساحات في الملعب.ولتحسين طريقة لعب 3-4-3 جرب موسيماني تواجد محمد شريف بدلا من لويس ميكيسوني في تلك الطريقة.وخاض الأهلي التدريبات في التقسيمة بفريق مكون من محمد الشناوي أمامه أيمن أشرف وبدر بانون وكان حمدي فتحي هو الثالث أمامهما.وتواجد أكرم توفيق وعلي معلول كظهيري جنب متقدمين لمنطقة الوسط قليلا.وفي وسط الملعب تواجد أليو ديانج وعمرو السولية وأمامهما محمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.وكان لهذه الطريقة النصيب الأكبر من الوقت والاهتمام خلال المران.على الجانب الآخر قام موسيماني بتغيير طريقة اللعب لـ4-2-3-1 واستبعد أحد لاعبي الوسط ودفع بحسين الشحات كجناح أيمن وبيرسي تاو جناح أيسر وأفشة كصانع ألعاب ومحمد شريف كمهاجم.ويتعامل موسيماني مع الشحات على أنه أحد أهم الأوراق الرابحة لديه إذ يمكن أن يعتمد عليه في أي وقت من المباراة لتعديل الخطة وتنشيط الجانب الهجومي.