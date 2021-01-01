دار الإفتاء توضح حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة فى السر والجهر، مشيرة إلى أن الأمر فيها واسع والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يُقَيِّدُه فى الشرع.

وأجابت الإفتاء، على سؤال "ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر؟"، عبر حسابها على انستجرام، وجاءت كالتالى: "قراءة الأذكار بعد الصلاة فى السر وفى الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الربانى بالذكر عقب الصلاة مطلقًا فى قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يُقَيِّدُه فى الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه".

من ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

المصدر: youm7

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