يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك والتهاب المعدة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، أبرزها هو وجود البكتيريا غير الصحية المعروفة باسم هيليكوباكتر بيلوري ، والتي وُجد أن البروبيوتيك يمنع نموها ، تتوفر هذه الكائنات الدقيقة في شكل مكمل ، ولكن يمكن أيضًا استهلاكها في الأطعمة التي توجد فيها بشكل طبيعي تعالج الإمساك وتمنع التهاب المعدة وهى تتمثل فيما يلي:
txt"الإمساك بالقمر.. فصول من سيرة زماننا" أحدث إصدارات الكاتب محمود الورداني
txtيزداد في الشتاء.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك المزمن
مشروبات طبيعية لعلاج الإمساك
بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الكمبوتشا ، والكيمتشي ، ومخلل الملفوف ، والميسو ، والتيمبيه ، ومشروبات الصويا، ويمكن العثور عليها أيضًا في بعض منتجات الألبان - مثل الزبادي والجبن والكفير - ولكن تأكد من اختيار الخيارات قليلة الدسم عندما يكون ذلك ممكنا .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مشروبات طبيعية لعلاج الإمساك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق