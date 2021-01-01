

علاج الإمساك علاج الإمساك



يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك والتهاب المعدة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، أبرزها هو وجود البكتيريا غير الصحية المعروفة باسم هيليكوباكتر بيلوري ، والتي وُجد أن البروبيوتيك يمنع نموها ، تتوفر هذه الكائنات الدقيقة في شكل مكمل ، ولكن يمكن أيضًا استهلاكها في الأطعمة التي توجد فيها بشكل طبيعي تعالج الإمساك وتمنع التهاب المعدة وهى تتمثل فيما يلي:



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مشروبات طبيعية لعلاج الإمساك





بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الكمبوتشا ، والكيمتشي ، ومخلل الملفوف ، والميسو ، والتيمبيه ، ومشروبات الصويا، ويمكن العثور عليها أيضًا في بعض منتجات الألبان - مثل الزبادي والجبن والكفير - ولكن تأكد من اختيار الخيارات قليلة الدسم عندما يكون ذلك ممكنا .

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ماءيعتبر تناول الماء كافيا، فهي أمر ضروري لطرد السموم من الجهاز الهضمي وضمان صحة الجهاز الهضمي، كما أنه المشروب المثالي لمن يعانون من التهاب المعدة ، حيث إنه خال من المواد الكيميائية والمحليات الموجودة غالبًا في المشروبات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الالتهاب في المعدة.كما يوصي باستهلاك ستة إلى ثمانية أكواب من الماء المصفى يوميًا، إذا كان من الصعب تلبية هذا المدخول ، فهناك عدد قليل من أنواع شاي الأعشاب التي يمكن تناولها كمشروبات بديلة ، بما في ذلك البابونج وعرق السوس والدردار وغيرها من الأعشاب.