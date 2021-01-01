فى وقت قياسى بدون مضاعفات.. تخلصى من دهون البطن

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تخلصى من دهون البطن

فى وقت قياسى بدون مضاعفات أو حرمان يمكنك حرق الدهون وخاصة فى منطقة البطن والأرداف من خلال إتباع رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة غة 7 أيام فقط يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

على الريق الساعة السابعة: كوب شاى باللبن بدون سكر

أو طبق شوفان بالعسل

أو رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاى أخضر بدون سكر.

فى 30 يوما فقط ..أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون
نشرة المرأة ..علاج تشقق القدمين في يومين فقط من مطبخك .. وفى 4 أسابيع أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

- الغداء: اختارى من الاتي

1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.
أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.

سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن

علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

طبق شوربة خضار +شريحتان لحم مشوى.
حساء خضار الكركم والزنجبيل + شريحتان فراخ مشوية.

- العشاء:

طبق كبير من السلطة الخضراء أو كوب من عصير الجنزبيل بالليمون

أو

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادى.

أو
قطعة من الجبن القريش + بيضة مسلوقة.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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