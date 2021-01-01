فى وقت قياسى بدون مضاعفات.. تخلصى من دهون البطن

تخلصى من دهون البطن
فى وقت قياسى بدون مضاعفات أو حرمان يمكنك حرق الدهون وخاصة فى منطقة البطن والأرداف من خلال إتباع رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة غة 7 أيام فقط يقدمه موقع بولد سكاى الهندى
على الريق الساعة السابعة: كوب شاى باللبن بدون سكر
أو طبق شوفان بالعسل
أو رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاى أخضر بدون سكر.
فى 30 يوما فقط ..أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون
نشرة المرأة ..علاج تشقق القدمين في يومين فقط من مطبخك .. وفى 4 أسابيع أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون
- الغداء: اختارى من الاتي
1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.
أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.
(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.
1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.
سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن
علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.
طبق شوربة خضار +شريحتان لحم مشوى.
حساء خضار الكركم والزنجبيل + شريحتان فراخ مشوية.
- العشاء:
طبق كبير من السلطة الخضراء أو كوب من عصير الجنزبيل بالليمون
أو
كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادى.
أو
قطعة من الجبن القريش + بيضة مسلوقة.
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