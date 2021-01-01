أطعمه تقضى على الاكتئاب وتحلب السعادة

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هناك أنواعا من الأطعمة تجلب الشعور بالسعادة والابتهاج للإنسان من خلال دورها في مساعدة المخ على إفراز هرمونات ومواد تحسن الحالة المزاجية والنفسية للشخص وتخلصه من التوتر والكآبة.







لذا نقدم لك في هذا التقرير عِدة أطعمة تُحسّن المزاج وتُقلل من الاكتئاب وفقا لموقع healthline.

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أطعمة لتحسين المزاج ..يوجد عِدة أطعمة تُحسّن المزاج وتُقلل من الاكتئاب ومنها:المكسرات:تتميّز المُكسرات بِأنها غنية بالعناصر الغذائيّة وأهمها الألياف، والبروتين، والدهون الصحيّة مثل أوميغا3. ويُنصح بتناول أونصة واحدة أي ما يعادل 28 غرماً يومياً من المكسرات التي تحتوي على اللوز والجوز..لحوم الأبقار التي تتغذى على الأعشاب:تحتوي هذه اللحوم على عناصر غذائية عديدة أهمها البروتين الصحيّ عالي الجودة والدهون الصحيّة مثل الأوميغا3، التي تلعب دوراً في تقليل الاكتئاب وتحسين المزاج.الأسماك:يُعتبر السمك من أفضل الأغذية التي تُحارب الاكتئاب؛ لاحتوائها على مواد تحمل خصائص كمضادات للاكتئاب، ويُنصح بتناول 3 أونصات أي ما يُعادل 85 غراماً من السمك مرتين إلى 3 مرات خلال الإسبوع.الحبوب الكاملة:تُعتبر الحبوب الكاملة من الأطعمة الغنيّة بالألياف الغذائيّة؛ وذلك لدورها المهم في توازن معدلات السكر في الدم و تحسين المزاج عن طريق تنظيم إفراز النواقل العصبيّة في الدّماغ، لذا يُنصح بتناول 25 غراماً من الألياف للنساء و38 غراماً للرجال يوميّاً.الفواكه:يقل خطر الإصابة بالاكتئاب كُلّما زاد تناول الفواكه، وذلك بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن.·التّوت يحتوي التّوت على مركب الفلافونايد الذي يساعد على تحسين المزاج وزيادة الشعور بالسعادة، بالإضافة لاحتوائه أيضا على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الدماغ والجسم.الحمص والعدس :وجد أنّ تناول العدس والحمص يساهم في تحسين المزاج وتجنب الإصابة بالاكتئاب، عدا عن احتوائهما على كمية جيدة من حمض الفوليك حيث قد يوفر كوب واحد من العدس على 90% من الاحتياج اليومي لحمض الفوليك، أما كوب واحد من الحمص قد يوفر 50% من فيتامينب6، كما يحتوي أيضاً على الحديد، والمنغنيز، والفسفور، والزنك، والنحاس، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.