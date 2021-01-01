وصفات طبيعية لشعر أملس والتخلص من جفافه



وصفات طبيعية لشعر أملس وصفات طبيعية لشعر أملس



قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفات طبيعية للحصول على شعر أملس والتخلص من جفاف الشعر .





الحنة وحليب جوز الهند:-



المكوّنات: عشر ملاعق كبيرةٍ من الحنة. كوب من حليب جوز الهند. أربع ملاعق كبيرةٍ من زيت زيتون.

قد يعجبك أيضا...

طريقة التحضير: تسخين حليب جوز الهند ثمّ إضافة الحنة وزيت زيتون. خلطها جيداً لتصبح خاليةً من الكتل والحصول على عجينةٍ مرنةٍ ومتناسقة. وضع كميةٍ من الخليط على فروة الرأس والشعر. تركها على الشعر لمدة ساعةٍ، ثمّ غسل الشعر بشامبو خالٍ من الكبريت.القرفة والعسل والحليب.المكوّنات: ملعقتان كبيرتان من بودرة القرفة. ملعقتان كبيرتان من العسل. بيضتان. أربع ملاعق كبيرة من الحليب. ربع كوب من المايونيز.طريقة التحضير: خلط جميع المكونات في وعاءٍ زجاجي، ثمّ تسخينها بطريقةٍ غير مباشرةٍ عن طريق وضع الوعاء في وعاءٍ آخر يحتوي على الماء الدافئ. وضع الخليط على فروة الرأس والشعر لمدة نصف ساعةٍ، وتغطيته بغطاء الحمام، ثمّ غسله بالشامبو.النعناع والشاي ..المكوّنات: ثلاثة أكواب من الماء.ملعقتان من أوراق الشاي الأسود.حفنة من أوراق النعناع.طريقة التحضير: غسل وتقطيع أوراق النعناع وإضافتها إلى كوبين من الماء المغلي. غلي الماء حتّى يتبخر نصفه، ويُصفّى السائل ثمّ يُترك ليبرد. تسخين كوبٍ من الماء، وإضافة أوراق الشاي والقيام بغليها لمدة خمس إلى ست دقائق حتّى نحصل على شاي ثقيل ومركز ثمّ يُصفّى الشاي ويُترك ليبرد. خلط سائل الشاي مع مياه النعناع، ثمّ وضع المزيج على الشعر، ومن ثمّ غسله بالشامبو.البقدونس :-طريقة التحضير: غلي ماءٍ في وعاء وإضافة القليل من البقدونس وتركه على النار لمدة عشر دقائق. إخراج أوراق البقدونس وهرسها للحصول على عجينةٍ ناعمةٍ وجيدة. وضع العجينة على الشعر المغسول والنظيف لمدة ساعة، ثمّ غسل الشعر مرةً أخرى.عشبة إكليل الجبل :-تعدّ هذه العشبة من أفضل الأعشاب لصحة الشعر، فهي تحفز عمل الدورة الدموية في فروة الرأس، وتنشط نمو الشعر، وتخفف من أعراض فروة الشعر الجافة وتمنع القشرة، كما تساهم في منع ظهور الشيب قبل وقت ظهوره.خلّ التفاح :طريقة التحضير:- نقع من ثلاث إلى خمس ملاعق من بذور الحلبة في الماء طوال الليل. طحن البذور المنقوعة في صباح اليوم التالي، وذلك لعمل عجينة سميكة. مزج ثلاث ملاعق من الزبادي العادي، و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في المعجون. تدليك العجينة على فروة الرأس وعلى طول الشعر. ترك الشعر لمدّة ساعة على الأقلّ قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو. تكرار هذا الخطوات مرة أو مرتين في الأسبوع.العسل :طرقة التحضير:- مزج كميات متساوية من العسل الدافئ، وزيت الزيتون البكر الممتاز، أو زيت جوز الهند. تدليك الشعر بالخليط من فروة الرأس إلى نهاية الشعر. تغطية الشعر بقبعة الاستحمام، وتركه لمدة 30 دقيقة. غسل الشعر بشامبو خفيف (شامبو للأطفال). يمكن استخدام هذا العلاج مرة في الأسبوع.