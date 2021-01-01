علاج طنين الأذن بالأعشاب .. بالزيوت والقرنفل



علاج طنين الأذن علاج طنين الأذن



لا يوجد علاج واحد فعال لطنين الأذن بالنسبة لبعض الأشخاص ، يكون الخيار الوحيد هو إدارة الأعراض أو الخضوع للاستشارة للتعامل بشكل أفضل. في حين أن هناك أدوية وأجهزة يمكن أن تساعد في تقليل إزعاج الضوضاء ، فقد لا يكون هناك أي شيء يمكن أن يزيل الضوضاء تمامًا.



ولهذا السبب يلجأ الأشخاص المصابون بطنين الأذن أحيانًا إلى الطب التكميلي والبديل للسيطرة على هذه الأعراض الشائعة والمدمرة.



تستكشف هذه المقالة العديد من الخيارات وما يقوله البحث الحالي عن فعاليتها في علاج طنين الاذن بالاعشاب

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التخلص من طنين الأذن نهائياًقد يحتاج الكثير التخلص من طنين الأذن نهائياً لأنها من المشكلات الصعبة والتي تسبب القلق والتوتر للمريض وقد يكون علاج طنين الأذن بالاعشاب غير فعال لذلك نعرض لكم طرق التخلص من طنين الأذن نهائياً وذلك من خلال الارتجاع البيولوجييتضمن الارتجاع البيولوجي تعلم التحكم في الوظائف الحيوية مثل معدل ضربات القلب والتنفس اللاواعي عادةً. وغالبا ما تستخدم للمساعدة في علاج الصداع الناتج عن التوتر و الأرق أو للحد من استجابة الشخص على الألم المزمن .على عكس العلاجات البديلة الأخرى ، لا يهدف الارتجاع البيولوجي إلى تقليل أعراض الطنين. بدلا من ذلك ، يتم استخدامه لتقليل الضيق المرتبط بطنين الأذن.من خلال القيام بذلك ، يمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية التعامل مع طنين الأذن وتحسين نوعية حياته.اقترحت دراسة أجريت عام 2009 في المجلة البريطانية لعلم النفس السريري أن الجمع بين الارتجاع البيولوجي والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، أو العلاج بالكلام ، كان مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن المزمن. 11يبدو أن شكلًا من أشكال الارتجاع البيولوجي يسمى الارتجاع العصبي ، والذي تتعلم فيه التحكم في موجات الدماغ على جهاز محمول ، مفيد أيضًا وذلك وفقًا لمراجعة أجريت عام 2017 في Frontiers in Aging Neurologyعلاج طنين الأذن المزمنيستخدم الوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي لعلاج العديد من الحالات الطبية ، بما في ذلك علاج طنين الأذن المزمنيُزعم أن الوخز بالإبر يعيد تدفق طاقة الحياة في الجسم ، ويسمى "تشي" ، وبذلك يحسن الصحة.خلصت مراجعة أجريت عام 2012 في الطب البديل والتكميلي BMC ، والتي تضمنت تسع تجارب معشاة ذات شواهد ، إلى أن حجم ونوعية الدراسات "لم تكن كافية لاستخلاص استنتاجات نهائية". كانت جودة الدراسات سيئة بشكل عام.أجريت مراجعة عام 2015 في الأرشيف الأوروبي لطب الأنف والأذن والحنجرة مقارنة بين الدراسات باللغتين الصينية والإنجليزية حول هذا الموضوع. أفاد الباحثون أن جميع الدراسات الصينية تقريبًا أبلغت عن تحسن في أعراض طنين الأذن ، في حين أن جميع الدراسات الإنجليزية تقريبًا لم تفعل ذلك. لوحظت التحيزات والعيوب في العديد من الدراسات ، وخاصة الدراسات الصينية.في النهاية ، كتب الباحثون أن الوخز بالإبر "قد يقدم فائدة ذاتية للبعض" ، مما يشير إلى أن الفائدة قد تكون مدركة أكثر من كونها حقيقية.وبالرغم من ذلك لا يوجد دليل مقنع على أن الوخز بالإبر يمكن أن يساعد في علاج طنين الأذن.نظرًا لأن النتائج يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، يقترح بعض الباحثين أن الفائدة ، إن وجدت ، قد تكون ذاتية.اسرع علاج لطنين الأذنيساعد معدن الزنك الأساسي في نقل الإشارات العصبية إلى الدماغ ، بما في ذلك تلك التي تشارك في السمع. يعتقد بعض العلماء أن نقص الزنك يمكن أن يتداخل مع تلك الإشارات ويساهم في حدوث طنين الأذن. هناك جدل حول ما إذا كان هذا صحيحًا.أفادت دراسة أجريت عام 2015 في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة عن انخفاض مستويات الزنك لدى 100 من كبار السن المصابين بطنين الأذن. 8 النتائج ، رغم أنها مثيرة للاهتمام ، كانت محدودة بسبب حقيقة أن نقص الزنك شائع في الولايات المتحدة ، حيث يؤثر على 35 ٪ إلى 45 ٪ من كبار السن. 9ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تكون مفيدة. أفادت دراسة أجريت عام 2013 في طب الأذن وطب الأعصاب أن 5٪ من المشاركين الذين تناولوا مكمل الزنك أفادوا بتحسن شخصي في أعراض طنين الأذن ، مقارنة بـ 2٪ ممن عولجوا بدواء وهمي.. ومع ذلك ، لم يكن الاختلاف ذا دلالة إحصائية.كما أكدت الأبحاث لا يوجد علاج لطنين الأذن ، ولكن هناك عدة خيارات علاجية ، منها:العلاجات السلوكية: يمكن أن يسبب طنين الأذن الاكتئاب والقلق والغضب. قد يجد المرضى أدوات التحكم في السلوك مفيدة لتقليل استجابتهم العاطفية السلبية للحالة.العافية العامة: تؤثر صحتك العامة وسلامتك على شدة طنين الأذن. يمكن أن يساعد تحسين النظام الغذائي والتمارين البدنية والنشاط الاجتماعي والهوايات وتقليل التوتر في إدارة طنين الأذن. بعض الناس يجربون العلاجات الطبيعية لطنين الأذن .أجهزة السمع: ترتبط غالبية أعراض طنين الأذن بفقدان السمع. يستفيد بعض المرضى من المعينات السمعية .العلاجات الصوتية: قد يجد المرضى الراحة باستخدام الضوضاء الخارجية والأصوات لمقاومة إدراكهم والاستجابة لطنين الأذن.علاج طنين الأذن بزيت الزيتون والثومإذا كنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة ولا تسمع عنها ، فذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة لا يهتمون بمثل هذه الأمراض البسيطة ولا يذكرونها. هذه المشكلة في الواقع ليست مرضًا بسيطًا كما يعتقد معظم الناس.هناك سببان رئيسيان وراء طنين الأذن ، أحدهما نفسي ويعود في الغالب إلى نوع من الصدمة مثل التغلب على حادث أو قرع الموت لشخص تحبه. سيقلل ذلك من طاقتك ، إنه نوع من متعة العيش ويسمى الاكتئاب. لذلك نظرًا لأنه نفسي ، فمن الصعب تشخيصه حتى بالنسبة للطبيب. إذا كانت لديك هذه المشكلة ، أنصحك بالخروج وعدم الجلوس طوال اليوم. كلما قضيت وقتًا أطول مع نفسك ، زادت صعوبة التخلص منه.سبب آخر نظامي وقد يكون ناتجًا عن أسباب طفيفة مثل شمع الأذن أو أسباب رئيسية مثل ثقب طبلة الأذن أو العدوى أو وجود سائل في الأذن الوسطى. في عالم اليوم ، من المحتمل أن تكون الضوضاء العالية هي السبب الرئيسي وراء ذلك ، وإذا تقدم ، فقد يتسبب في فقدان السمع.مكوناتزيت الثومزيت الزيتونلا تشتري زيوت الثوم منخفضة السعر ولا تشتريها إلا من متاجر موثوقة. يضيف التجار الصغار الثوم أو خلاصة البصل إلى الزيوت النباتية بينما يضيف بعضهم الكحول ؛ في كلتا الحالتين ، فهي ليس لها أي تأثير علاجي.ضعي كمية قليلة من زيت الثوم على منشفة ورقية أو منديل وانتظري ما يقرب من خمس دقائق يتطاير الكحول أكثر من الزيت ، لذا إذا كان يحتوي على كحول ، فسوف يختفي من المنشفة الورقية.يمكنك أيضًا اختباره عن طريق إسقاطه على إصبعك وفرك أصابعك معًا بشكل متكرر.بعد خمس دقائق تقريبًا ، إذا لم يتبق شيء بين أصابعك ، فسيكون من الحكمة تغيير المنتج لأن الزيت لا يمكن أن يتبخر بهذه السهولة.هذه الزيوت ، أتحدث عن الزيوت الحقيقية ، هي مطهرات قوية وبعد اختيار الزيت المناسب ، يجب أن تسقط هذا الزيت في أذنك قبل الذهاب إلى الفراش.وفي اليوم التالي يجب أن يكون زيت الزيتون فاتر استمر في هذا العلاج لمدة أسبوع.يمكنك أيضًا استخدام شاي البابونج إذا كنت تواجه مشكلة في النوم. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل آثار الاكتئاب إذا كان سبب طنين الأذن لديك.علاج طنين الاذن بالقرنفليعد طنين الأذن من الأشياء المزعجة ولكن يمكن أن تلجأ علاج طنين الاذن بالقرنفل وهناك طريقتين لعلاج طنين الأذن بالقرنفل وهيان تضغط على القرنفل مباشرة في الأذن ؛ وتأكد من أنه يسقط مباشرة في طبلة الأذن لأن ذلك قد يكون جوهر هذا العلاج.يزيل هذا العلاج المنزلي طنين الأذن الناجم عن الطقس البارد أو الارتفاعات العالية.قد ترغب أيضًا في محاولة فقدان الوزن لتخفيف طنين الأذن من خلال استخدام شاي القرنفل الذي كان معروفًا بالفعل عن رنين الأذنين من خلال غلي القرنفل جيدا واستخدام الماء بقطنه وعصرها في الاذن .