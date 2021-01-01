أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف ذكي جديد يسمى Moto G51، وهو رسميا أول إصدار يأتي إلى الأسواق بمعالج +Snapdragon 480 الجديد من كوالكوم، كما يأتي ببطارية عملاقة وشاشة كبير، بالإضافة إلى سعر مغرٍ.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت موتورولا هاتف Moto G51 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.8 بوصة، تمتاز بدعم معدل تحديث 120 هرتزا، كما تدعم معدل لمس 240 هرتز وتضم الشاشة ثقب لكاميرا الصور الشخصية.
سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G51
ويحتوي هاتف موتورولا Moto G51، على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.
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التعليقات على موتورولا Moto G51.. الإعلان رسميا عن أول هاتف بمعالج +Snapdragon 480
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