

موتورولا Moto G51.. الإعلان رسميا عن أول هاتف بمعالج +Snapdragon 480 موتورولا Moto G51.. الإعلان رسميا عن أول هاتف بمعالج +Snapdragon 480

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف ذكي جديد يسمى Moto G51، وهو رسميا أول إصدار يأتي إلى الأسواق بمعالج +Snapdragon 480 الجديد من كوالكوم، كما يأتي ببطارية عملاقة وشاشة كبير، بالإضافة إلى سعر مغرٍ.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت موتورولا هاتف Moto G51 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.8 بوصة، تمتاز بدعم معدل تحديث 120 هرتزا، كما تدعم معدل لمس 240 هرتز وتضم الشاشة ثقب لكاميرا الصور الشخصية.



سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G51

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G51، على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

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وزودت موتورولا هاتفها Moto G51، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 480+، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.ويمتاز هاتف Moto G51، بمكبرات صوت ستريو بتقنية Dolby، إلى جانب بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، ويأتي هاتف موتورولا الجديد مزودا بواجهة المستخدم MYUI 2.0، المعتمد بنظام التشغيل أندرويد 11.ويدعم هاتف موتورولا Moto G51، شبكات الجيل الخامس 5G على كلتا بطاقتي SIM، ويتوفر الهاتف في الصين مقابل سعر حوالى 235 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه مصري).