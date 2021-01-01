

لهذا السبب.. الحكومة الأمريكية تحظر المجموعة المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس" لهذا السبب.. الحكومة الأمريكية تحظر المجموعة المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس"

أمرت وزارة التجارة الأمريكية، الشركات بالدولة بعدم بيع تقنيتها إلى المجموعة الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس وإدراجها على القائمة السوداء للتجارة، مستشهدة بتقارير تفيد بأن برنامج Pegasus الخاص بالشركة يستخدم ضد الصحفيين والمسؤولين الحكوميين والنشطاء وغيرهم.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يقول المنظم في بيانه الصحفي إن الشركة المطورة لبرمجيات بيجاسوس الخطيرة، تم إضافتها إلى قائمة الكيانات لأن أداتها تهدد "النظام الدولي القائم على القواعد" عند بيعها لحكومات أجنبية قمعية.



الإسرائيلية مطورة برامج التجسس بيجاسوس أدرجت على القائمة السوداء الأمريكية

قد يعجبك أيضا...

ويعد بيجاسوس Pegasus، هو برنامج خطير صممته الشركة الإسرائيلية "NSO"، لإصابة أجهزة الأشخاص المستهدفة دون سابق إنذار، مما يسمح للشرطة ووكالات الاستخبارات بالوصول إلى الرسائل النصية والصور وكلمات المرور للهاتف، وكل ذلك دون ترك أي أثر.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في شهر يوليو الماضي، أن برنامج التجسس يمكن أن يصيب هاتف أي شخص ما برسالة نصية واحدة غير مرئية: لن يضطر الهدف إلى النقر على رابط أو اتخاذ أي إجراء لإصابة هاتفه الذي تم تحديثه بالكامل.وكانت برامج التجسس بيجاسوس التابعة لشركة NSO، تحت دائرة الضوء مؤخرًا بسبب الهجوم الأخير والذي استهدف مجموعة من الصحفيين الذين كشفوا عن قائمة بالأسماء التي يبدو أنها مرتبطة ببرنامج التجسس.وتضمنت تلك القائمة صحفيين ونشطاء ورؤساء دول وآخرين من جميع أنحاء العالم، تقول NSO إن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي استخدام برامجها لاستهدافهم، حيث اخترق مشروع Pegasus أيضا عددا قليلاً من هواتف الصحفيين ووجد دليلا على تثبيت برامج التجسس عليها، ومن شبه المؤكد أن من قام بذلك وكالات حكومية، حيث تقول NSO إن هؤلاء هم العملاء الوحيدون الذين تبيع لهم برامجها وخدماتها.وكانت برمجيات بيجاسوس تصدرت عناوين الصحف العام الماضي، وبحسب ما ورد استهدفت أداة التجسس صحفيون في المكسيك، كما رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد NSO لاستخدامها ثغرة في تطبيق المراسلة لاختراق هواتف بعض الأشخاص، ويقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق فيما يتعلق بتعرض هاتف "جيف بيزوس" للاختراق.وتقول وزارة التجارة الأمريكية، إنها أضافت شركة NSO إلى قائمة الكيانات، الأمر الذي يقيد الشركات الأمريكية من تصدير المنتجات إليها لأنها "تشكل خطرا كبيرا من التورط أو الانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو الأجنبي أو المصالح السياسية للولايات المتحدة".ويشار إلى أن NSO ليست الشركة الوحيدة التي تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الأمريكية، كما تم وضع Candiru، وهي شركة تكنولوجيا معلومات إسرائيلية أخرى تبيع برامج التجسس على القائمة السوداء، حيث استشهدت وزارة التجارة بشركتين أخريين واحدة من روسيا والأخرى من سنغافورة تقول إنها متورطة في بيع أدوات القرصنة.