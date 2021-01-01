

أبل تحصل على براءة اختراع لهاتفها القابل للطي أبل تحصل على براءة اختراع لهاتفها القابل للطي

ظهرت براءة اختراع جديدة لشركة أبل Apple على الإنترنت مؤخرا، تشير إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية تعتزم تطوير هاتف آيفون قابل للطي.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت التسريبات الأخيرة عن أن شركة أبل حصلت على براءة اختراع، لآلية مفصلية جديدة، يمكن استخدامها لجهاز ماك بوك، أو لدعم شاشة جهاز آيفون قابل للطي.



أبل تحصل على براءة اختراع لـ تصميم مفصلة الشاشة

ووفقًا لتقرير PatentlyApple، ظهرت براءة الاختراع تحت عنوان عنوان "الأجهزة الإلكترونية بمفصلات احتكاك مركب من الألياف"، حيث يكشف الوصف عن أن براءة الاختراع تستخدم مفصلًا مركبًا من الألياف يمكن تشكيله من مادة مركبة من الألياف مثل المواد المركبة من ألياف الكربون، مما يعني أن الشركة الأمريكية تسعى إلى تطوير شاشة مرنة موضوعة فوق آلية المفصلة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المفصلة الجديدة تتميز بتصميم نحيف، ولكنها أكثر متانة، ونظرًا لأن العلامة التجارية لم تشر إلى جهاز معين في براءة الاختراع، فمن المحتمل أن يتم استخدام الآلية الجديدة ضمن إصدارات الشركة من أجهزة MacBook.وتضيف براءة اختراع أبل أيضا أن "الجهاز الإلكتروني قد يحتوي على مفصل واحد أو أكثر"، على سبيل المثال، قد يحتوي الجهاز القابل للطي على جزء مبيت أول مقترن بجزء مبيت ثان بمفصلة احتكاك.وقد تشتمل مفصلة الاحتكاك على هياكل مقواة بالألياف مثل الهياكل المركبة من ألياف الكربون وغيرها من الهياكل المركبة الليفية، قد يساعد استخدام تركيبات الألياف المركبة في تقليل حجم المفصلة مع تحسين أداء المفصلة.ويشار إلى أن بعض التسريبات أشارت إلى عزم شركة أبل، تطوير هاتف آيفون iPhone جديد بتصميم صدفي قابل للطي شبيه بهاتف سامسونج الشهير Galaxy Z Flip، وأن عملاقة التقنية الأمريكية تخطط لإطلاق هاتفها الجديد خلال عامى 2022 أو 2023.