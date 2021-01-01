تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

صورة الخبر: تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50
تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

تقترب شركة شاومي Xiaomi، من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Redmi K50، وتزعم التقارير الواردة من الصين أن الأجهزة المنتظرة ستعيد دمج قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت سلسلة شاومي السابقة والمعروفة باسم Redmi K40، مستشعر قارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يعمل كزر طاقة لتشغيل الجهاز.

مميزات سلسلة شاومي المنتظرة Redmi K50
وقد جاءت سلسلة شاومي Redmi K40 خلال العام الماضي، بشاشة من نوع OLED يمكنها استيعاب الماسح الضوئي تحتها، إلا أن الشركة الصينية قامت بخفض تكلفة بعض الأجهزة، من خلال تزويد الهاتف بتقنية استشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل كبديل لدمجها أسفل الشاشة.

وتبعا للمعلومات، فقد يأتي هاتف شاومي Redmi K50 Pro+ بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 898 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال شهر ديسمبر، وهو الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة Redmi K50.

ووفقا للتسريبات الحديثة، فإن الإصدار العادي من سلسلة شاومي Redmi K50 سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وكما سيحتوى على شاشة مسطحة من نوع OLED ، بقياس 6.6 بوصة من إنتاج شركة سامسونج، وكما يحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47319

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager