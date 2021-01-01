تقترب شركة شاومي Xiaomi، من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Redmi K50، وتزعم التقارير الواردة من الصين أن الأجهزة المنتظرة ستعيد دمج قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت سلسلة شاومي السابقة والمعروفة باسم Redmi K40، مستشعر قارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يعمل كزر طاقة لتشغيل الجهاز.
مميزات سلسلة شاومي المنتظرة Redmi K50
وقد جاءت سلسلة شاومي Redmi K40 خلال العام الماضي، بشاشة من نوع OLED يمكنها استيعاب الماسح الضوئي تحتها، إلا أن الشركة الصينية قامت بخفض تكلفة بعض الأجهزة، من خلال تزويد الهاتف بتقنية استشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل كبديل لدمجها أسفل الشاشة.
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التعليقات على تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات سلسلة شاومي الرائدة Redmi K50
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