

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i

في الفترة الماضية أكدت شركة شاومي أنها تستعد حاليا للإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 11i Series، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف الأساسي في هذه السلسلة القادمة حيث تم التأكيد على أنه سيضم معالجا متوسطا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيضم شاشة بمعدل تحديث عالٍ وكاميرات خلفية ممتازة بالإضافة إلى شحن سريع قوي للغاية ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي أبرز ما ورد في التسريب.



المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i

ووفقا لهذا التسريب فإن الهاتف Xiaomi 11i سيكون عبارة عن Redmi Note 11 Pro معاد تسميته حيث سيضم AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى أنه سيحتوي على طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 وستحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0.



وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف القادم من شاومي سيضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص المعالج فسيصل من فئة MediaTek Dimensity 920 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات سيصل من فئة Mali-G68 MC4 بجانب 6 أو 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 أو 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى أن Xiaomi 11i سيعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم MIUI 12.5، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 5160 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.وهذا كان كل ما لدينا بخصوص تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i، ومع ذلك لا يمكننا ضمان صحة المواصفات لذلك يجب أن ننتظر حتى تكشف الشركة عن أي شيء رسمي بخصوص المواصفات وموعد الإعلان.