في الفترة الماضية أكدت شركة شاومي أنها تستعد حاليا للإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 11i Series، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف الأساسي في هذه السلسلة القادمة حيث تم التأكيد على أنه سيضم معالجا متوسطا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيضم شاشة بمعدل تحديث عالٍ وكاميرات خلفية ممتازة بالإضافة إلى شحن سريع قوي للغاية ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي أبرز ما ورد في التسريب.
المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i
ووفقا لهذا التسريب فإن الهاتف Xiaomi 11i سيكون عبارة عن Redmi Note 11 Pro معاد تسميته حيث سيضم AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى أنه سيحتوي على طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 وستحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف القادم من شاومي سيضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Xiaomi 11i
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق