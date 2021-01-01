"إنستغرام" يحصل على ميزة جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق حصل على ميزة جديدة تجعل المستخدمين أكثر تفاعلا مع المنشورات.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي ميزات Stories في "إنستغرام" بات بإمكانهم استعمال ملصقات "Add Yours" الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من نشر صور أو فيديوهات أو محتوى يمكن للمستخدمين الآخرين التعليق عليه عبر صور أو فيديوهات تتعلق بنفس المحتوى.
وسيظهر محتوى المستخدمين المعلقين على هيئة فقاعات تفاعلية داخل الملصق الأصلي الذي نشره مستخدم "Add Yours"، وبالتالي سيتمكن صاحب الملصق من معرفة مدى تفاعل الجمهور مع المحتوى الذي يقدمه، كما ستتكون لديه سلسلة من المحتوى التفاعلي يمكن أن يهتم بها مستخدمون آخرون.
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