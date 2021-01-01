مايكروسوفت تعلن عن منافس جديد لـ Office

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مايكروسوفت تعلن عن منافس جديد لـ Office

أعلنت شركة مايكروسوفت عن برنامج جديد، يضاهي برمجيات Office الشهيرة، هدفه مساعدة المستخدمين على تنظيم الملفات والمعلومات الضرورية لأعمالهم.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن برنامج Loop الجديد سيتوفر للمشتركين بخدمات Microsoft 365، وسيتيح لهم العديد من الميزات التي توفرها تطبيقات Word و Excel و PowerPoint و Teams، لكن بنفس الوقت يؤمن مكونات يمكن مزامنتها مع بعضها لتكون أكثر عملية وأسهل استخداما في العمل.

ويتكون Microsoft Loop من 3 عناصر أساسية هي: مكونات Loop، وصفحات Loop و"مساحات العمل الحلقية" الخاصة بـ Loop.

وتضم "مكونات Loop" عناصر منفصلة من المحتوى يمكن الحصول عليها في آن معا من تطبيقات متعددة ويمكن تحديثها بالوقت الفعلي، وقد تكون هذه العناصر عبارة عن ملفات ملاحظات أو ملفات تذكيرية أو ملفات يمكن استخدامها مع Outlook وتعديلها في وقت لاحق.

ويرى الخبراء أن مايكروسوفت تسعى من خلال هذا المشروع إيجاد برمجيات جديدة تسهل تبادل وتعديل البيانات وتتناسب مع التغيرات المستمرة في نوعية وآلية العمل عبر الإنترنت.

المصدر: روسيا اليوم

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