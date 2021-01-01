أعلنت شركة Amazon عن نيتها إطلاق منظومة من الأقمار الصناعية التي ستخصص لتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Amazon تقدمت بطلب لهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق قمرين صناعيين اختباريين من فئة Kuiper.
وأشارت Amazon إلى أن قمري KuiperSat-1 و KuiperSat-2 سيطلقان إلى الفضاء بواسطة صاروخ من نوع RS1 تطوره شركة ABL Space Systems حاليا، وسيعملان في مدارات ترتفع 590 كلم عن سطح الأرض، وسيتم اعتمادهما لاختبار القدرة على الاتصال بأربع محطات أرضية تابعة لمنظومة Kuiper ومحطة أرضية في تكساس مصممة لإرسال واستقبال إشارات النطاق العريض.
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التعليقات على Amazon تخطط لإطلاق منظومة أقمار صناعية لتزويد الأرض بالإنترنت
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