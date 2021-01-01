

زر آيفون "الخفي".. كيف يمكن تفعيله؟ زر آيفون "الخفي".. كيف يمكن تفعيله؟

كشفت تقرير تقني لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، احتواء هواتف "آيفون" على زر خفي، يمكن باستخدامه تفعيل العديد من المزايا، وتنفيذ الكثير من المهمات.



وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية فإن هواتف شركة "أبل" تحتوي زرا خفيا، يمكن باستخدامه تنشيط مهمات عديدة متوفرة في الإصدارات الأحدث من "آيفون"، مثل تفعيل خدمة "سيري"، والتقاط صورة للشاشة، هذا إلى جانب استعمالات أخرى عديدة.



ووفق الصحيفة فإن شعار "أبل" الموجود في القسم الخلفي لهواتف "آيفون" لا تقتصر وظيفته على الناحية التسويقية والعلامة التجارية فحسب، ولكنه يمثل "زرا سريا"، يمكن تفعيله للاستفادة من قدرات كثيرة.

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ويمكن تنشيط هذه الميزة التي تعرف باسم "Back Tap"، بالنقر مرتين أو ثلاث على شعار "أبل"، وبعدها سيتوجب على المستخدم أن يختار ما يفعله "الزر السري"، سواء كان تغيير مستوى الصوت أو التقاط الصور أو قفل الشاشة الرئيسية للهاتف.ولتفعيل الزر وتحديد الوظائف، ينبغي الدخول إلى "إعدادات" الهاتف ومن ثم:- اضغط على Accessibility.- انقر Touch.- قم بالتمرير نحو الأسفل حتى تعثر على Back Tap.ويمكنك بعد ذلك تعيين وظيفة للزر المخفي، وحتى تحديد ما إذا كان سيحتاج إلى نقرة مزدوجة أو ثلاث للتنشيط.وتعمل هذه الخاصية على "آيفون 8" والإصدارات الأحدث، وقد تم تضمينها في تحديث iOS 14.جدير بالذكر أنه لا يمكن الاستفادة من الخاصية في حال وجود حافظة تغلف الهاتف من أجل حمايته.