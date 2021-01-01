خضعت شاحنة البيك أب هيونداي سانتا كروز موديل 2022 الجديدة لعملية اختبار التصادم من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية IIHS للمرة الأولى، وحققت أداءً جيدًا بشكل كبير جعلها تحتل المركز الثاني في تصنيف Top safety pick أي المركبات الأكثر أمانا على الطريق.
وفقا لموقع "أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، تمكنت هيونداي سانتا كروز من الحصول على ثاني أعلى تصنيف من المنظمة لكن لسوء الحظ لم تتمكن من حصد جائزة Top Safety Pick +، بسبب المصابيح الأمامية التي تأتي على مستويات القطع غير التوربينية SE و SEL مما منعها من الحصول على الجائزة الأعلى.
حصلت سانتا كروز على أعلى الدرجات في جميع اختبارات التصادم الحالية من لجنة IIHS كما حصلت جميع أنظمة منع الاصطدام الأمامية على أعلى التقييمات لتصبح الشاحنة المتفوقة في درجات عوامل الأمان والسلامة على الطريق.، ومع ذلك ، فإن الاختلاف بين أنواع المصابيح الأمامية في طرز سانتا كروز مريع.
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التعليقات على بشهادة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة.. هيونداي سانتا كروز الأكثر أمانا وموثوقية
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