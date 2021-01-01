

بشهادة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة.. هيونداي سانتا كروز الأكثر أمانا وموثوقية بشهادة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة.. هيونداي سانتا كروز الأكثر أمانا وموثوقية

خضعت شاحنة البيك أب هيونداي سانتا كروز موديل 2022 الجديدة لعملية اختبار التصادم من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية IIHS للمرة الأولى، وحققت أداءً جيدًا بشكل كبير جعلها تحتل المركز الثاني في تصنيف Top safety pick أي المركبات الأكثر أمانا على الطريق.



وفقا لموقع "أوتو بلوج" المتخصص في السيارات، تمكنت هيونداي سانتا كروز من الحصول على ثاني أعلى تصنيف من المنظمة لكن لسوء الحظ لم تتمكن من حصد جائزة Top Safety Pick +، بسبب المصابيح الأمامية التي تأتي على مستويات القطع غير التوربينية SE و SEL مما منعها من الحصول على الجائزة الأعلى.



حصلت سانتا كروز على أعلى الدرجات في جميع اختبارات التصادم الحالية من لجنة IIHS كما حصلت جميع أنظمة منع الاصطدام الأمامية على أعلى التقييمات لتصبح الشاحنة المتفوقة في درجات عوامل الأمان والسلامة على الطريق.، ومع ذلك ، فإن الاختلاف بين أنواع المصابيح الأمامية في طرز سانتا كروز مريع.

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تأتي طرازات الـ SEL Premium و Limited المزودة بشاحن توربيني بمصابيح أمامية وكشاف ضوتي "ليد"، وقد تم منحهما أفضل تصنيف "جيد". أما في SE و SEL ، تحتوي سانتا كروز على مصابيح أمامية عاكسة هالوجين، والتي تم منحها أسوأ تصنيف "ضعيف" لعدم كفاية الرؤية سواء مع الضوء المنخفض أو العالي.إذا قدمت هيونداي مصابيح أمامية مختلفة من الطراز الأساسي كانت ستحصل على الأقل على تصنيف "مقبول" (ثاني أعلى تصنيف) ، وبالتالي يمكن أن تحصل هيونداي سانتا كروز على علامة Top Safety Pick + مثل ابنة عمتها المقربة هيونداي توسان.وتتميز هيونداي سانتا كروز موديل 2022 بأنها تجميع بين مميزات كلا من سيارات السيدان والدفع الرباعي وسيارات البيك أب في سيارة واحدة ولذلك أطلق عليها لقب "سيارة المغامرات الرياضية"، ومن أهم عوامل السلامة والأمان في سانتا كروز، الكبح التلقائي في حالة استشعار مارة، مساعدة الحفاظ على مسار السير، شاشات مراقبة النقاط العمياء، نظام التحكم الذكي بالسرعة، شاشات الرؤية المحيطة بزاوية 360 درجة، ومساعدة الخروج الآمن.