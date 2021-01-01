نجحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في احتلال مكانة فريدة حول العالم، عبر العديد من الإصدارات المختلفة من فئات السيدان والهاتشباك و الـ MPV، ومن بين النماذج المتألقة وأحد أكثر السيارات تأثيرا على المستوى المحلى في السوق المستعمل المصري، تأتي ماتريكس موديل 2008.
قدمت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة 85 حصان، وتتسارع السيارة حتى 100 كم\ساعة في خلال 12.7 ثانية، وتأتي السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات واخر أوتوماتيك بـ 4 سرعات.
تشمل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 تكييف هواء ، نوافذ كهربائية، مشغل سي دي، باور ستيرينج، مرايا كهرباء، جنوط 15 بوصة، جراب للنظارة،2 لمبة للسائق بجانب لمبة الصالون مع فتح الباب، والنسخة الأعلى تحمل فتحة سقف ومساحة للزجاج الخلفي واسبويلر، ومرايات بلون السيارة تشمل فتحة سقف واسبويلر خلفي.
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التعليقات على سوق المستعمل .. سعر هيونداي ماتريكس موديل 2008
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