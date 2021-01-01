

سوق المستعمل .. سعر هيونداي ماتريكس موديل 2008 سوق المستعمل .. سعر هيونداي ماتريكس موديل 2008

نجحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في احتلال مكانة فريدة حول العالم، عبر العديد من الإصدارات المختلفة من فئات السيدان والهاتشباك و الـ MPV، ومن بين النماذج المتألقة وأحد أكثر السيارات تأثيرا على المستوى المحلى في السوق المستعمل المصري، تأتي ماتريكس موديل 2008.



قدمت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة 85 حصان، وتتسارع السيارة حتى 100 كم\ساعة في خلال 12.7 ثانية، وتأتي السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات واخر أوتوماتيك بـ 4 سرعات.



تشمل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 تكييف هواء ، نوافذ كهربائية، مشغل سي دي، باور ستيرينج، مرايا كهرباء، جنوط 15 بوصة، جراب للنظارة،2 لمبة للسائق بجانب لمبة الصالون مع فتح الباب، والنسخة الأعلى تحمل فتحة سقف ومساحة للزجاج الخلفي واسبويلر، ومرايات بلون السيارة تشمل فتحة سقف واسبويلر خلفي.

قد يعجبك أيضا...

دعمت السيارة بحزمة من وسائل الأمن والسلامة مثل، الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية AIRBAGS، و نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و مرايات جانبية كهربائية، و مقعد أمامي يدعم خاصية التحكم في الارتفاع والانخفاض، وحدة انذار، ومسند يد خلفي مع 2 حامل أكواب وريموت لغلق وفتح الأبواب.تتراوح أسعار السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 في سوق المستعمل من 130 ألف إلي 145 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.