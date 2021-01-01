لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت

آخر الأخبارأخبار السيارات › لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت

صورة الخبر: لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت
لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت

المربع نت – كشفت لكزس عن عدة إصدارات خاصة لسياراتها في معرض سيما بمدينة لاس فيجاس، أولهم سيارة IS 500 معدلة بكثافة مع قطع خارجية جديدة مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتشمل هذه القطع، أجنحة على السقف وصندوق الأمتعة المصنوع من ألياف الكربون، كما حصلت السيارة على نظام عادم جديد عالي الأداء بأربعة أنابيب عادم، ومكابح بريمبو جديدة وتحديثات أخرى لنظام التعليق والشاسيه.

السيارة الثانية هي لكزس IS 350 إف سبورت 2021، والتي حصلت على تعديلات عضلية للمقدمة والخلفية، مع جناح خلفي من ألياف الكربون والتيتانيوم، وجنوط 20 إنش جديدة بلون نحاسي داكن بالغ الأناقة.

وقد هدفت لكزس لتعديل أداء السيارة ولكن ضغوط سلاسل التوريد منعتها من ذلك، ولكن تعهدت بجلبها العام القادم بضعف قوتها الحالية.

كما قدمت لكزس عدة سيارات أخرى في المعرض تشمل LX 600 إف سبورت الجديدة، ولكزس RX F GT الاختبارية من عام 2014 ضمن فعاليات الاحتفال بعلامة F الرياضية للكزس.

صورة الخبر: لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34772

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager