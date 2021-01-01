المربع نت – كشفت لكزس عن عدة إصدارات خاصة لسياراتها في معرض سيما بمدينة لاس فيجاس، أولهم سيارة IS 500 معدلة بكثافة مع قطع خارجية جديدة مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتشمل هذه القطع، أجنحة على السقف وصندوق الأمتعة المصنوع من ألياف الكربون، كما حصلت السيارة على نظام عادم جديد عالي الأداء بأربعة أنابيب عادم، ومكابح بريمبو جديدة وتحديثات أخرى لنظام التعليق والشاسيه.
السيارة الثانية هي لكزس IS 350 إف سبورت 2021، والتي حصلت على تعديلات عضلية للمقدمة والخلفية، مع جناح خلفي من ألياف الكربون والتيتانيوم، وجنوط 20 إنش جديدة بلون نحاسي داكن بالغ الأناقة.
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التعليقات على لكزس تكشف إصدارات خاصة بديعة لموديلات IS 500 و IS 350 إف سبورت
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