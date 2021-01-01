

رغم مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية.. شركة صناعة السيارات الكهربائية Xpeng تعلن زيادة أسهمها رغم مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية.. شركة صناعة السيارات الكهربائية Xpeng تعلن زيادة أسهمها

أعلنت شركة السيارات الصينية «Xpeng» تقوم بتصنيع سيارات كهربائية يقع مقرها الرئيسي في غوانزو بالصين، أنها سلمت أكثر من 10000 سيارة في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في هونج كونج.



وسلمت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية 10138 سيارة الشهر الماضي انخفاضا من 10412 في سبتمبر، وهو يمثل زيادة بنسبة 233٪ على أساس سنوي والشهر الثاني على التوالي قامت «Xpeng» بتسليم أكثر من 10000 سيارة، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «cnbc».



فيما ارتفعت أسهم الشركة المدرجة في هونج كونج بنحو 3٪ وذلك في ظل معاناة صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم من نقص في أشباه الموصلات والتي تعرف بـ«الرقائق الإلكترونية»، مما حد من قدرة بعض الشركات على تسليم السيارات، ورغم التغيرات يبدو أن الشركة تأقلمت بشكل جيد، وقالت الشركة سابقًا أن تأثير نقص الرقائق «محدود».

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تضمنت عمليات التسليم في أكتوبر 6044 وحدة من طراز «Xpeng's P7» السيدان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 187٪ على أساس سنوي. قالت «Xpeng» إنها سلمت 3.657 وحدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات G3 وG3i، لتصل إلى رقم قياسي شهري منذ إطلاق السيارة في ديسمبر 2018.ولفتت الشركة إلى أنه تسلمت 437 وحدة من سيارتها السيدان «P5»، والتي تم إطلاقها رسميًا في سبتمبر.وقالت الشركة إن عمليات التسليم التراكمية تجاوزت 100000 بنهاية أكتوبر، هذا العام وحده، قامت الشركة بتسليم 66542 سيارة، بزيادة قدرها 289٪ على أساس سنوي.تواجه «Xpeng» منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية في الصين من شركات ناشئة أخرى مثل «Nio»و«Li Auto» بالإضافة إلى الشركات القائمة مثل «BYD» التي يديرها رجل الأعمال وارن بافت و«Tesla» التي يديرها رجل الأعمال إيلون ماسك.ولكن كان هناك أيضًا بعض المنافسين الجدد الذين يأملون في اختراق سوق السيارات الكهربائية، على سبيل المثال، قالت شركة «Xiaomi»، التي تشتهر بالهواتف الذكية، إنها تخطط لإنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2024.