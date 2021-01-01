كشفت فورد عن أقوى نسخة من برونكو بإنتاج محدود وسعر باهظ، فما الذي يميز فئة DR من برونكو؟
أولاً، تأتي برونكو DR مخصصة للطرق الوعرة فقط، وليست مرخصة للقيادة على الطرق العامة! يمكن ملاحظة التصميم المختلف للسيارة ونظام التعليق المرتفع، تحت غطاء المحرك وضعت فورد محرك V8 سعة 5.0 لتر طبيعي التنفس ينتج أكثر من 400 حصان.
بالحديث عن نظام التعليق، تأتي السيارة بمخمدات DSSV وقنوات 80 ميليمتر، تتوفر أذرعة توازن من الألومينيوم ويزيد قفص الحماية من ثبات السيارة وصلابتها. تقول فورد إنها زادت ارتفاع التعليق الأمامي بنسبة 55% أكثر من فئة Badlands القانونية للطرق.
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التعليقات على الكشف عن فورد برونكو DR بمحرك V8 وسعر 937 ألف ريال!
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