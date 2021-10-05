

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام اليوم 4-11-2021 أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام اليوم 4-11-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.



سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

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