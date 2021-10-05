

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية في منتصف التعاملات بمقدار تراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات للجرام الواحد دون المصنعية بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 32 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 780 جنيهًا، وعيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6240 جنيهًا.



ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر يوم أمس.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.وقال نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.