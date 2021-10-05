

التموين: استقبال تظلمات البطاقات عن طريق المديريات على مستوى الجمهورية التموين: استقبال تظلمات البطاقات عن طريق المديريات على مستوى الجمهورية

تستقبل مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية تظلمات المواطنين المتعلقة بإيقاف البطاقة التموينية عن الصرف دون أسباب، وكذلك بشأن حذف أفراد من البطاقات التموينية بالخطأ، شرط امتلاك المواطن للمستندات التي تؤكد أحقيته في الدعم، وتنفي سبب الاستبعاد، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



وأكد وزير التموين خلال تصريحات صحفية سابقة على استمرار تلقي تظلمات المواطنين بشأن البطاقات التموينية، وذلك من خلال مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وهي الشكاوى المتعلقة بحذف أفراد من البطاقة التموينية دون سبب، أو إيقاف صرف الدعم عن بطاقة تموينية لمستحقين للدعم دون سبب، لافتا إلى استمرار عملية التنقية واستبعاد غير المستحقين.



وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة عن صرف سلع المقررات الشهرية، أو التي تعرضت لحذف بعض أفرادها دون انطباق عليهم معايير لجنة العدالة الاجتماعية خلال عمليات تنقية البطاقات من غير المستحقين التي تمت في وقت سابق.

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وتشترط وزارة التموين، لموافقة المديريات التموينية على فتح التظلم من جديد، أن يكون صاحب البطاقة من المستحقين للدعم فعليا ويمتلك من المستندات ما يفيد بذلك .ونقدم لكم خطوات التقدم بتظلم لتفعيل صرف الدعم للبطاقة المتوقفة أو عودة المحذوفين إليها:1- التقدم إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها البطاقة التموينية بطلب إعادة فتح التظلم .2- إرفاق بالطلب صورة بطاقة التموين، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من جواب الكهرباء، أو المرور، أو شركة المحمول حسب سبب الاستبعاد.3- تقوم مديرية التموين بمراجعة التظلم، ومقارنة البيانات الواردة إليها مع سجلات التظلمات، التي تم إرسالها إلى إدارة البطاقات بالديوان العام من قبل على (سي دي).4- في حالة تأكد مديرية التموين أن صاحب البطاقة سبق له التظلم بالفعل، تقوم بإعداد التماس إلى وزير التموين بشأن تظلم صاحب البطاقة.5- بعد موافقة الوزير على الالتماس يتم تحويل الموضوع إلى إدارة البطاقات.6- يتم إعادة بحث التظلم وفي حالة صحة البيانات المقدمة يتم الموافقة على استرجاع دعم السلع للبطاقة.7- تقوم وزارة التموين بمخاطبة معلومات الإنتاج الحربي لعودة البطاقة على قوائم الصرف.8- يتم إبلاغ شركة تكنولوجيا المعلومات لإعادة إدراج البطاقة ضمن قوائم الصرف السلعي مرة أخرى.