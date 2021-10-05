

قائمة بأسعار الفاكهة بسوق الجملة بالعبور اليوم الخميس.. تعرف عليها قائمة بأسعار الفاكهة بسوق الجملة بالعبور اليوم الخميس.. تعرف عليها

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 4-11-2021 في سوق العبور للجملة وذلك وفقا للأسعار الرسمية، في ظل زيادة المعروض في السوق حيث أن السوق به كميات كبيرة من الفاكهة ومن المتوقع أن يرتفع ضخ الموالح بالسوق بكميات أكبر خلال الفترة القادمة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة.



وجاءت أسعار الفاكهة كالتالى :-



أسعار البرتقال البلدى 2-3.5 جنيها.

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البرتقال السكرى 2.5 - 4 جنيهات.البرتقال أبو سرة 4-7 جنيها.اليوسفي 6 - 9 جنيهات .جريب فروت 4-6 جنيهات.ليمون حلو 6-9 جنيهات.عنب كرميسن 12-17 جنيها.عنب أحمر رومي 6-9 جنيهات.التفاح الأمريكى الايطالى 17 – 23 جنيها.التفاح الجولدن 17 - 19جنيها.التفاح السورى 12- 18 جنيها .بلح سماني 3-6 جنيهات.بلح زغلول 5-8 جنيهات.بلح أم الفراخ 3-6 جنيهات.بلح رملي 5-8 جنيهات.بلح سيوي 20 جنيها.بلح بنت عيشة 5-8 جنيهات.تين برشومي 5-13 جنيها .جوافة 4-7 جنيهات.رمان 4-7 جنيهات.كانتلوب 5-8 جنيهات.كامل 9-13 جنيها.