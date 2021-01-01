

في عملية استمرت 27 ساعة.. فصل توأم ملتصق بنجاح في عملية استمرت 27 ساعة.. فصل توأم ملتصق بنجاح

في واقعة لا تتكرر كثيراً، غادر توأم ملتصق تبلغان من العمر 9 أشهر، الكاميرون، متوجهتان إلى تركيا، وبعد 7 أشهر عادت كل واحدة منهن على مقعد منفصل عن الأخرى.



وأشادت والدة الفتيات بمجهود الطاقم الطبي الاستثنائي في إسطنبول، الذين خططوا بعناية للجراحة على نماذج ثلاثية الأبعاد قبل بدء جراحة التوأم الملتصق «إليزابيث» و«ماري».



بحسب موقع «ديلي ستار»، أوضح والد التوأم أن الفتاتان خرجن من رحم الأم بألم متلازم، ما دفعه إلى طلب المساعدة الطبية.

وقال والد التوأم، ريتشارد أكوي: «شعرنا بالحزن الشديد لأن أطفالنا يتأذون ولا يستطيعون التحرك بحرية».ويضيف: «كنت أحزن أيضًا لبكاء فتياتنا الصغيرات عندما كانتا جائعتين، حيث كانت زوجتي تحاول إرضاعهن واحدة تلو الأخرى، لكنهم كانوا هدية لنا ونحن ملتزمون برعايتهم بأفضل طريقة».فيما قالت آن كارولين أكوي، والدة الطفلتين: «على الرغم من الصعوبات الكثيرة، قمت بإرضاع أطفالي لمدة عام في وضع الالتصاق».بعد 7 أشهر من التخطيط، وعملية أخيرة لفصل التوأم الملتصق استمرت 27 ساعة، خرجت الفتاتان بصحة جيدة من المستشفى في أسطنبول.من جانبه، قال مميت أوزيك، جراح الأعصاب: «كان فصل الجزء السفلي من النخاع الشوكي مشكلة استمرت 8 ساعات ونصف الساعة».ويشرح الطبيب سبب ذلك، قائلا: «لأنها تشمل 4 وظائف مهمة، وهي حركة الأقدام، والتحكم في المسالك البولية، والتحكم في التبرز، بالإضافة إلى منع حدوث مشكلة في حياتهما الجنسية مستقبلاً».كما قالت والدة الفتاتين خلال مؤتمر صحفي: «كنت سعيدة جداً لرؤية إليزابيث وماري منفصلتين وبصحة جيدة دون أي مشاكل».وتؤكد: «لم نفقد الأمل أبدًا في أنه سيتم فصلهن، وسيعشن بصحة جيدة، وأصبح هذا الحلم من خلال الجهد الاستثنائي والنجاح الذي قام به الأطباء في أسطنبول».



