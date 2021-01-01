

سُجلت بموسوعة جينيس..اكتشاف أكبر حبة بطاطس في نيوزيلندا| فيديو سُجلت بموسوعة جينيس..اكتشاف أكبر حبة بطاطس في نيوزيلندا| فيديو

عثر زوجان من نيوزيلندا، على ما يمكن أن يكون أكبر حبة بطاطس في العالم، حيث بلغ وزنها 7.9 كيلو جرامًا.



وأسرع الزوجان كولين ودونا كريج براون بتسمية هذا الاكتشاف في حديقتهم بالوحش «دوج»، وقالوا إن الحبة تساوي حجم كلب صغير أو أكياس من البطاطس العادية.



وبلغ الرقم القياسي الحالي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأثقل حبة بطاطس من بريطانيا عام 2011، حيث بلغ وزنها أقل بقليل من 5 كيلو جرامات.

وقام الزوجان بتقديم طلب إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتعرف على البطاطس كأكبر حبة وهم ينتظرون بفارغ الصبر الرد، حيث أصبحت حبة البطاطس بالفعل من المشاهير حول مزرعتهم الصغيرة بالقرب من هاميلتون، في نيوزيلندا، في الأسابيع التي تلت الاكتشاف.وقام الزوجان السعيدان ببناء عربة صغيرة لسحب البطاطا الضخمة حولها، ثم وضعاها في الثلاجة، ويسعى الزوجان إلى تحويل حبة البطاطس إلى نقطة جذب سياحي.



