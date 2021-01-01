عثر زوجان من نيوزيلندا، على ما يمكن أن يكون أكبر حبة بطاطس في العالم، حيث بلغ وزنها 7.9 كيلو جرامًا.
وأسرع الزوجان كولين ودونا كريج براون بتسمية هذا الاكتشاف في حديقتهم بالوحش «دوج»، وقالوا إن الحبة تساوي حجم كلب صغير أو أكياس من البطاطس العادية.
وبلغ الرقم القياسي الحالي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأثقل حبة بطاطس من بريطانيا عام 2011، حيث بلغ وزنها أقل بقليل من 5 كيلو جرامات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سُجلت بموسوعة جينيس..اكتشاف أكبر حبة بطاطس في نيوزيلندا| فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق