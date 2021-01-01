

تحذير عاجل من تطبيقات شهيرة غير آمنة: حملها المصريون 2.6 مليون مرة تحذير عاجل من تطبيقات شهيرة غير آمنة: حملها المصريون 2.6 مليون مرة

أصبحت التطبيقات المستخدمة على الهواتف المحمولة منتشرة لدرجة يصعب حصرها، نظرًا للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، إلا أنه كلما زادت التطبيقات كلما ازدادت وسائل قراصنة الإنترنت من أجل أختراق بياناتك الشخصية، وهو ما ظهر مؤخرا في قرابة 150 تطبيقا.



ووجهت شركة جوجل العالمية تحذيرًا إلى المستخدمين داخل 80 دولة، قاموا بتحميل التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة يطلق عليها اسم «UltimaSMS»، رغم تحميلها من متجر بلاي الشهير، بحسب «روسيا اليوم» نقلا عن شركة التحليلات Sensor Tower.



مصر تتصدر قائمة الدول المستخدمة للتطبيقات الضارة

وتصدرت مصر قائمة الدول التي أجرت عملية تنزيل للتطبيقات من متجر «جوجل بلاي»، وهي:

مصر، بواقع تحميل التطبيقات 2.6 مليون مرة.السعودية، بواقع تحميل التطبيقات 2.4 مليون مرة.باكستان، بواقع تحميل التطبيقات 2 مليون مرة.الإمارات، بواقع تحميل التطبيقات مليون مرة.تركيا، بواقع تحميل التطبيقات 790 ألف مرة.وقامت جوجل على الفور بحذف التطبيقات، لكنها ما زالت تهدد المستخدمين الذين يستخدمونها على هواتفهم حتى الآن، لذلك يجب عليهم حذفها، وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.وخدعت التطبيقات الضارة المستخدمين، لأنها تنكرت في صورة تطبيقات أصلية على غرار لوحات المفاتيح المخصصة، وماسحات رمز الاستجابة السريعة، ومحرري الفيديو والصور، عن طريق ملفات تعريف التطبيقات الموجودة على متجر بلاي، المتميزة بملفات التعريف بصور تخطف الأنظار، مع وصف للعبة بجعلك تسارع بتحميلها على هاتفك.أضرار الـ150 تطبيقاوتتمثل أضرار التطبيقات المحظورة من جوجل، أن الهاكرز يستغلونها في إجبار المستخدمين في الاشتراك بخدمات رسائل نصية مزيفة بقيمة 40 دولارًا شهريًا، فبمجرد تنزيل التطبيقات، يبدأ الهاكرز في تحديد موقع جهاز المستخدم، ورقم الهاتف لتحديد اللغة التي يجرى بها عرض عملية الاحتيال، وهو الأمر الذي اكتشفه خبراء التكنولوجيا في AVAST.



