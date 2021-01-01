وهو على دراجة.. يحطم الرقم القياسي في حل "مكعب الروبيك"

تمكن شاب من مقاطعة ألبرتا في كندا، من تحطيم الرقم القياسي في حل "مكعب روبيك"، وهو على دراجة أحادية العجلات.
ودخل جيسي برادفورد البالغ من العمر 17 عاما، سجل غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في حل 300 لغز من "مكعب روبيك" الدوّار، مع الحفاظ على توازنه جالسا على دراجة أحادية العجلات.
وعبّر برادفورد عن سعادته بحصوله على هذا اللقب، مشيرا إلى أنه لم يستطع تصديق دخوله موسوعة الأرقام القياسية.
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