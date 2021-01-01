هل يجوز التسبيح عند الاستماع للقرآن.. الإفتاء تجيب



الاستماع للقرآن الاستماع للقرآن



هل يجوز التسبيح عند الاستماع للقران.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.



قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الانسان عليه ان يحقق التركيز والخشوع عند الاستماع الى القرآن الكريم وذلك يأتى بعدم الانشغال بشئ اخر فالمشغول لا يشغل كما يقولون ويمكن تحصيص وقت اخر لذكر الله بعد انقضاء المصالح فما جعل الله لرجل من قلبين فى وقت واحد .



فضل قراءة القرآن

صفاء الذهن، حيث يسترسل المسلم بشكل يومي مع القرآن الكريم، فيتتبع آياته وأحكامه، وعظمة الله في خلقه.

- قوَّة الذاكرة؛ فخير ما تنتظم به ذاكرة المسلم هو آيات القرآن الكريم، تأملًا، وحفظًا، وتدبرًا.

- طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة، يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه، فقد قال– تعالى-:«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الىية 28).

- الشعور بالفرح والسعادة، وهي ثمرة أصيلة لتعلُّق قلب المسلم بخالقه