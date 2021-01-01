تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل وشقي خطر واحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة لقيامه بإشهار سيف وتهديد بعض المواطنين في الشارع بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى.
وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى من ضبط المدعو م ح ٢٨ سنة مسجل و اشتهر بالاتجار في المواد المخدرة حيث قام بحمل سلاح أبيض "سيفا" واشهره وسط الشارع لتهديد المواطنين وذلك إثر نشوب مشاجرة بينه وبين احد الباعة المجاورين له في احد فروشات القهوة بمنطقة كورنيش كفر حجازي.
وكشف شهود عيان قيام المتهم بإشهار سيف في وسط الشارع بين المارة بالقرية لتهديد هذا البائع قام بعض من المواطنين بالتقاط صور وفيديو له أثناء ذلك ونجح احد المواطنين في السيطرة عليه وإحضار توكتوك لاستقلاله لابعاده عن المواطنين خشية ارتكابه لجريمة .
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التعليقات على هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية
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