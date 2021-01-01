هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية



ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل وشقي خطر واحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة لقيامه بإشهار سيف وتهديد بعض المواطنين في الشارع بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى.



وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى من ضبط المدعو م ح ٢٨ سنة مسجل و اشتهر بالاتجار في المواد المخدرة حيث قام بحمل سلاح أبيض "سيفا" واشهره وسط الشارع لتهديد المواطنين وذلك إثر نشوب مشاجرة بينه وبين احد الباعة المجاورين له في احد فروشات القهوة بمنطقة كورنيش كفر حجازي.



وكشف شهود عيان قيام المتهم بإشهار سيف في وسط الشارع بين المارة بالقرية لتهديد هذا البائع قام بعض من المواطنين بالتقاط صور وفيديو له أثناء ذلك ونجح احد المواطنين في السيطرة عليه وإحضار توكتوك لاستقلاله لابعاده عن المواطنين خشية ارتكابه لجريمة .

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كما باشر رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى ومعاونيه تدشين كمين لضبط المتهم وتم ضبطه وبحوزته السيف الذي قام بإشهار في الشارع لتهديد المواطنين وعثر بحوزته على بعض المواد المخدرة وتبين أن له كارت معلومات جنائية لدى القسم وشاعت شهرته في الاتجار بالمواد المخدرة .بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ الغربية: إنشاء سبع عمارات جديد بمنطقة كندليهوكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.