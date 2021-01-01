هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

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أكدت هيئة الدواء المصرية أن التقارير الواردة من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية حول الأدوية واللقاحات مثل لقاحات COVID-19 تساعد في مراقبة سلامتها واكتشاف المعلومات الجديدة.



وأضافت هيئة الدواء من خلال منشور عبر صفحتها علي فيس بوك ؛ أن هذا يأتي تحت شعار “ معًا نجعل الأدوية واللقاحات أفضل للجميع”



وأشارت هيئة الدواء أنه تم التأكد من ذكر الاسم التجاري ورقم التشغيلة.

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وناشدت هيئة الدواء المواطنين قائلة : حال تم تطعيمك مؤخرًا وتشك في وجود أثر جانبي؛ فلا تتأخر في الإبلاغ.وأوضحت الهيئة أن كل تقرير يحدث فرقاً ويساعدنا في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة، و أنه يتم الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية واللقاحات عن طريق:الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.الإيميل: pv.followup@edaegypt.gov.egالخط الساخن ل #هيئة_الدواء_المصرية :15301#ReportSideEffects #MedSafetyWeek