أكدت هيئة الدواء المصرية أن التقارير الواردة من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية حول الأدوية واللقاحات مثل لقاحات COVID-19 تساعد في مراقبة سلامتها واكتشاف المعلومات الجديدة.
وأضافت هيئة الدواء من خلال منشور عبر صفحتها علي فيس بوك ؛ أن هذا يأتي تحت شعار “ معًا نجعل الأدوية واللقاحات أفضل للجميع”
وأشارت هيئة الدواء أنه تم التأكد من ذكر الاسم التجاري ورقم التشغيلة.
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التعليقات على هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا
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